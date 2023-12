Wisła Kraków wkrótce przedstawi nowego trenera. Uchylono rąbka tajemnicy

Wisła Kraków udanie zakończyła rok. Niespełna trzy tygodnie temu do dymisji podał się trener Radosława Sobolewski, a drużynę po nim przejął szkoleniowiec rezerw Mariusz Jop.

Tymczasowym trener spisał się jednak nadspodziewanie dobrze - awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski i wygrał oba spotkania w Fortuna I Lidze, dzięki czemu krakowianie wskoczyli na piątą pozycję w tabeli.

Decyzje w sprawie trenera zapadną nie wcześniej niż po świętach. Najbardziej prawdopodobne, że przed końcem roku, ale może się też to przeciągnąć do pierwszych dni nowego roku. Oczywiście, że rozważana jest też kandydatura Mariusza Jopa

Wisła Kraków. Kandydaci z Hiszpanii, Holandii, Polski i Litwy

Tymczasem piłkarze Wisły rozjechali się już na urlopy, a do treningów wrócą 8 stycznia. Obecnie krakowianie zajmują piąte miejsce w tabeli, które daje udział w barażach. Z kolei do drugiej pozycji, premiowanej bezpośrednim awansem, tracą trzy punkty, ale po rozegraniu zaległych spotkań różnica może zwiększyć się do czterech.