Wisła Kraków wkrótce może mieć kłopot! Wiedzą, jak go rozwiązać

Wisła wiosną nie zatrzymuje się - wygrała pięć spotkań z rzędu, a zespół do kolejnych zwycięstw prowadzi Luis Fernandez. Hiszpan strzela jak na zawołanie i wiosną zdobył już sześć bramek. Gdyby nie jego trafienia, to można zakładać, że krakowianie w tej rundzie mieliby co najmniej sześć punktów mniej. Dzięki Fernandezowi wygrali m.in. ostatnie spotkanie z GKS-em Tychy (2-1) , bo to Hiszpan wykorzystał rzut karny w doliczonym czasie.