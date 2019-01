Przejście z Lechii do Wisły Sławomira Peszki wywołało sporo kontrowersji. Wielu ten ruch krytykowało, z uwagi na reputację piłkarza, ale nie brakowało też takich, którzy uważają, że pod Wawelem "Peszkin" może pokazać swoje lepsze oblicze. O sprawie wypowiedział się legendarny napastnik "Białej Gwiazdy" Andrzej Iwan, a także prezes klubu Rafał Wisłocki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła. Stolarczyk o odzyskaniu licencji. Wideo INTERIA.PL

Sławomir Peszko wystąpił na MŚ w Rosji, ale sezon 2018/2019 zaczął się dla niego źle. 20 lipca, w meczu Lechii z Jagiellonią, kopnął bez piłki Arvydasa Novikovasa, za co spotkała go surowa kara: trzymiesięczna dyskwalifikacja. Gdy zakończyła się kara, "Peszkin" wszedł w spór z asystentem trenera Piotra Stokowca, za co został przesunięty do rezerw. W efekcie w Lotto Ekstraklasie ma w tym sezonie zaliczone tylko 30 minut na boisku.

Reklama

Andrzej Iwan uważa, że w obecnej sytuacji Wisły transfer Peszki jest dobrym posunięciem.



- Jestem przekonany, że Sławek jako jedyny piłkarz może być pewny, że będzie miał płacone na bieżąco. Z racji tego, że patronat nad jego kontraktem przejął Wojtek Kwiecień. Wojtek jest gwarantem. Zawsze podkreślał, że lubi Sławka - powiedział w programie "Stan Futbolu" Iwan.

- Słąwomir jest w stanie pomóc Wiśle. Poza tym, medialnie to jest dobry ruch, choć cały czas się z tego nabijamy - dodał "Ajwen".

Andrzej Iwan przy transferze Peszki zwrócił też uwagę na fakt, że liderzy zespołu Jakub Błaszczykowski i Marcin Wasilewski chcieli Sławka w Wiśle.



- Nie wypadało odmówić Kubie, który zna Peszkę z reprezentacji, a teraz finansuje klub - dodał Iwan.

Prezes Wisły Rafał Wisłocki nie krył faktu, że protesty, jakie pojawiały się przy okazji transferu Peszki niepokoiły go.



- Hasztag "nie dla Peszki" mocno mnie zmartwił. Peszko chce grać dla Wisły, trener Stolarczyk widzi go w składzie, dyrektor Głowacki też, zespół chce go mieć u siebie. Udało się doprowadzić do tego transferu, przy wsparciu kolejnej dobrej duszyczki, jednego z naszych partnerów - powiedział Wisłocki w "Radiu Kraków".

MiKi