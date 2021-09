Mimo to z wyniku zadowolony może być Kazachstan Gieorgija Żukowa. Kazachowie w szalonym meczu dwukrotnie przegrywali z Ukrainą, a mimo to w ostatniej chwili zdołali wyszarpać remis (2-2). Co ciekawe, Żukow wszedł na boisko w 90. minucie, ale przy wyniku... 1-1. Chwilę później prowadzenie Ukraińcom dał Danyło Sikan, ale punkt Żukowowi i spółce uratował Rusłan Waliułlin.

Podczas tej przerwy reprezentacyjnej Kazachstan zagra jeszcze dwa wyjazdowe mecze eliminacyjne do mistrzostw świata: w sobotę z Finlandią i we wtorek z Bośnią i Hercegowiną. Obecnie Kazachowie zajmują przedostatnie miejsce w grupie D.

W gorszych humorach jest trzech wiślaków z reprezentacji Polski U-19. Piotr Starzyński, Daniel Hoyo-Kowalski i Paweł Koncewicz-Żyłka wyszli w podstawowym składzie na towarzyski mecz z Norwegią, ale spotkanie zakończyło się porażką biało-czerwonych 1-2. Co prawda Polacy prowadzili, ale w samej końcówce stracili choćby remis. Wszyscy wiślacy zagrali pełne 90 minut. We wtorek kadrę U-19 czeka mecz z Danią.

A skoro już o młodych zawodnikach mowa, to na kilka miesięcy klub opuszcza Kacper Duda. 17-letni pomocnik rundę jesienną spędzi na wypożyczeniu do drugoligowej Garbarni Kraków.

PJ