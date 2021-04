- To jest gorzki wynik - kręcił głową Peter Hyballa, trener Wisły Kraków po porażce z Wartą Poznań 0-1.

- To przykra sprawa przegrać mecz w ostatnich minutach. Warta pod pewnymi względami rzeczywiście grała od nas lepiej i bardziej mi się podobała. Przede wszystkim częściej zabierała nam piłkę i grała bardziej płynnie - analizował na gorąco Hyballa.

- My dobrze radziliśmy sobie na bokach, ale za często nie graliśmy na jeden kontakt lub nie oddawaliśmy strzału, choć była ku temu okazja. Mieliśmy sytuacje i posiadanie piłki... Jeśli masz 13 rzutów rożnych i nic z tego nie wynika, to jest to problem. To przykre przegrać mecz w końcówce, ale jak się nie zdobywa bramki, to trzeba przynajmniej postarać się o remis. To nam się nie udało i możemy tylko pogratulować Warcie - dodał Hyballa.

Zapytaliśmy szkoleniowca, dlaczego w kadrze na mecz z Wartą zabrakło Jakuba Błaszczykowskiego.

- Kuba w tym tygodniu wykonał 25 proc. treningów, a w całym roku 2021 - 20 proc. Nie jest aktualnie w formie - podkreśla Hyballa.

Przypomnijmy, że przed kolejnym spotkaniem szkoleniowiec będzie miał dodatkowy problem, bo w środę w Lubinie z powodu żółtych kartek będzie musiał pauzować Frydrych, a z Wartą kontuzji nabawił się Urosz Radaković. - Nie wiem jeszcze, jak długo będzie pauzował. Liczę, że będę to wiedział w niedzielę rano - zaznacza Hyballa.

Po 25 meczach Wisła ma 28 punktów i zajmuje 12. miejsce. Warta z 36 punktami jest szósta.



