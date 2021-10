Wisła Kraków jest w poważnym dołku. W ostatnich meczach zdobyła raptem cztery na 18 możliwych punktów, a w ostatniej kolejce przegrała ze Śląskiem Wrocław aż 0-5, co jest najwyższą porażką krakowian na swoim boisku od 32 lat.

- Cała drużyna przeżyła ten mecz, ale też wierzę, że to dla nas ostatni tak trudny moment w tym sezonie. Musimy teraz patrzeć w przyszłość - podkreśla Adrian Guľa, trener Wisły.

- Liczymy teraz na poważną reakcję i na to, że pokażemy charakter, bo jeśli ktoś chce grać w Wiśle, to musi go pokazać. A najlepsza szansa na to jest wtedy, gdy coś nie funkcjonuje. I ten moment właśnie nadszedł. Musimy pokazać profesjonalizm, bo gramy w Wiśle Kraków - dodaje.

Wisła Płock - Wisła Kraków już dziś

Teraz krakowian czeka jednak trudne zadanie. Co prawda Wisła Płock w tabeli jest o jedną pozycję niżej (ma jeden punkt mniej), ale u siebie piłkarze Macieja Bartoszka biją wszystkich jak leci. Na przebudowywanym stadionie w Płocku przegrały już cztery ekipy, a punkt zdobył tam tylko wicelider Raków Częstochowa. Za to na wyjeździe płocczanie przegrali wszystkie siedem spotkań.

- Pokazują, jak na swoim stadionie osiągnąć korzystny wynik. To dobry zespół, ale mamy swój pomysł i będziemy chcieli wyciągnąć z tego meczu maksimum - zapowiada Gul’a.

Jak zagra Adrian Gul’a?

Wisła ma problem z wynikami, ale nie do pozazdroszczenia jest również sytuacja kadrowa krakowian . Z powodu urazów i koronawirusa nie może zagrać pięciu zawodników, do tego nie wszyscy (m.in. Patryk Plewka i Felicio Brown Forbes) są w pełni dyspozycji. W tej sytuacji niewykluczone, że sztab szkoleniowy znów będzie musiał eksperymentować ze składem.

- Nasza filozofia jest taka, by drużyna cały czas się rozwijała. Nie jest ważne, jakim ustawieniem wyjdziemy, ilu zawodników będzie broniło, a ilu atakowało, ale najważniejsze jest nastawienie. Oczywiście częściej graliśmy ostatnio w zestawieniu 4-3-3 i w nim czuliśmy większą pewność siebie, ale to nie znaczy, że tak będziemy zawsze grali. Ta drużyna musi mieć plan A, plan B, a nawet plan C - zaznacza Gul’a.

Wisła Płock - Wisła Kraków. Gdzie i kiedy można oglądać?

Mecz Wisła Płock - Wisła Kraków w niedzielę o godz. 12.30, transmisja w Canal+ Sport, Canal+ Sport 3. Relacja tekstowa na sport.interia.pl.

Piotr Jawor