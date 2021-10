Wcześniej czy później musiało do tego dojść i trener Adrian Gula’a zdawał sobie z tego sprawę. Szkopuł w tym, że w jednym momencie krakowianie prawdopodobnie muszą wymieniać aż trzech z siedmiu zawodników odpowiedzialnych za defensywę.

Wisła Kraków. Kartki Gruszkowskiego i El Mahdiouiego, kłopot Kieszka

Po zaledwie jednym punkcie zdobytym w czterech ostatnich spotkaniach, sytuacja krakowian robi się nieciekawa. Zajmują 13. miejsce i mają tylko cztery punkty przewagi nad strefą spadkową. O przełamanie Wisła zagra 16 października w Zabrzu z Górnikiem.

W tym spotkaniu trener Adrian Gul’a na pewno nie będzie mógł skorzystać z dwóch zawodników odpowiedzialnych za defensywę: bocznego obrońcy Konrada Gruszkowskiego oraz defensywnego pomocnika Aschrafa El Mahdiouiego. Obaj w ostatnim meczu z Piastem Gliwice otrzymali po czwartej żółtej kartce i będę musieli pauzować.

Można się również spodziewać, że w następnym spotkaniu trener Gul’a posadzie na ławce bramkarza Pawła Kieszka, który w meczu z Piastem popełnił fatalny błąd . Jeśli tak się stanie, to żelazny skład defensywy krakowian, przejdzie sporą przemianę.

Wisła Kraków. Gul’a: Każdy musi być gotowy

Trener Adrian Gul’a, zapytany przez Interię o problemy z kartkami, przed jednym z meczów mówił:

- Od pierwszego dnia podkreślamy, że każdy musi być przygotowany, bo Ekstraklasa to jest maraton. Możliwe, że ktoś nam wypadnie za kartki lub zachoruje. Taka jest piłka nożna, dlatego w przerwie reprezentacyjnej mamy przygotowany sparing [w sobotę z Glinikiem w Gorlicach - przyp. red.], bo ważne jest, żeby zawodnicy byli w rytmie meczowym. Bez względu na to, na ile minut wchodzisz na boisko, to robisz to po to, aby pomóc drużynie. Ważne, aby każdy był przygotowany - podkreśla Gul’a.

W najbliższym meczu na pewno nie zagrają Gruszkowski i Mahdioui, a pauzą w kolejnym (ze Śląskiem Wrocław w Krakowie) zagrożeni są obrońca Serafin Szota oraz napastnik Felicio Brown Forbes. Obaj mają po trzy żółte kartki.

