Wisła Kraków w bardzo trudnej sytuacji. Oto jej największy problem

Przed meczem to Rapid był zdecydowanym faworytem - gra w mocniejszej lidze austriackiej, do tego występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej, z kolei Wisła właśnie rozpoczyna trzeci sezon na zapleczu Ekstraklasy. Na boisku ogromnej przepaści nie było, ale długimi fragmentami Austriacy posiadali zdecydowaną inicjatywę.

- Jest delikatny optymizm, jeśli popatrzymy, z kim graliśmy. Mimo to jest jednak co poprawiać, bo w tym meczu było kilka spraw, które mogliśmy zrobić lepiej. Chodzi mi chociażby o wykończenie oraz utrzymanie się przy piłce, a także asekurację ataku. Czasami też brakowało większej kontroli nad meczem - dodał szkoleniowiec.

- Łapiesz dobry rytm i wydaje ci się, że masz wszystko pod kontrolą, ale nagle dostajesz bramkę... To jest solidny cios dla zespołu i pewnie zawodnicy mieli chwilę zwątpienia . Potrzebowaliśmy czasu, żeby wrócić do normalnej gry - przyznaje szkoleniowiec.

Robert Klauss, trener Rapidu: - Ten mecz miał dwie różne połowy, a pod koniec pierwszej nasz zawodnik otrzymał czerwoną kartkę. Gdy ją dostał, to stało się jasne, że Wisła będzie częściej utrzymywać się przy piłce, a my będziemy musieli skupić się na obronie. Pomimo tego opanowaliśmy sytuację i znów zaczęliśmy częściej utrzymywać się przy piłce. Zdobyliśmy też drugą bramkę... W tym meczu można było zobaczyć, co jest mocną stroną obydwu drużyn. Zarówno my, jak i Wisła jesteśmy mocni szczególnie w formacjach ataku.