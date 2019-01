Czarnogórzec Vukan Savićević przeszedł ze Slovana Bratysława do Wisły Kraków, ósmej drużyny Lotto Ekstraklasy. Informację o transferze 25-letniego pomocnika podał oficjalny serwis słowackiego klubu.

Savićević do drużyny Macieja Stolarczyka dołączył już w środę i wracał z nią ze zgrupowania w Turcji. W czwartek przechodził testy medyczne.

Czarnogórzec to środkowy pomocnik i ma na swoim koncie jeden występ w reprezentacji swego kraju. Był piłkarzem Crvenej Zvezdy Belgrad, a przez ostatnie trzy i pół roku Slovana. W barwach słowackiego klubu rozegrał 82 mecze ligowe, w których zdobył siedem bramek. Grał też w europejskich pucharach.

Według nieoficjalnych informacji kwota transferowa za Savićevicia, któremu kontrakt ze Slovanem kończył się 30 czerwca tego roku, wynosi 50 tysięcy euro. Koszty związane z przejściem i utrzymaniem zawodnika ma ponosić jeden z biznesmenów współpracujący z Wisłą.

Krakowski zespół opuściło w tym roku już siedmiu kluczowych piłkarzy: Zoran Arsenić, Jesus Imaz i Martin Košťál przeszli do Jagiellonii Białystok, Jakub Bartkowski do Pogoni Szczecin, Tibor Halilović do HNK Rijeka, Dawid Kort do Atromitosu Ateny, a Zdenek Ondraszek do FC Dallas.

W ich miejsce pozyskano na razie Lukasa Klemenza i Łukasza Burligę z Jagiellonii oraz wypożyczono z Lechii Gdańsk Sławomira Peszkę. Ponadto z wypożyczenia do Puszczy Niepołomice powrócił Krzysztof Drzazga, a z GKS-u Katowice Wojciech Słomka. Z zespołem trenuje także Jakub Błaszczykowski, który ostatnio był piłkarzem VfL Wolfsburg, ale jeszcze nie ogłoszono oficjalnie, że został on graczem "Białej Gwiazdy".

Po 20 kolejkach Wisła zajmuje ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 29 punktów, a pierwszy ligowy mecz rozegra 11 lutego z Piastem Gliwice.

Zdjęcie Vukan Savićević (z prawej) / Josef Bollwein / Getty Images

Grzegorz Wojtowicz