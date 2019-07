Wisła Kraków wzmacnia pomoc. W środę trzyletni kontrakt z klubem podpisał Victor Moya Martinez, znany jako Chuca.

Po słabym starcie w Ekstraklasie - punkt w dwóch meczach, żadnego strzelonego gola - działacze Wisły rozglądają się za wzmocnieniami. Pierwszym został Chuca, 22-letni pomocnik z Hiszpanii.

Chuca przez większość kariery był związany z Villarrealem. To jako piłkarz tej drużyny zadebiutował w Primera Division oraz Lidze Europy. Łącznie rozegrał cztery spotkania w hiszpańskiej ekstraklasie.



Te występy miały jednak miejsce w sezonie 2017/2018. Potem pomocnik został wypożyczony do drugoligowego Elche, ale Segunda Division nie podbił, notując tylko sześć spotkań. Wiosnę spędził w trzecioligowych rezerwach Villarrealu. Z tej samej drużyny do "Białej Gwiazdy" przed dwoma laty trafił Carlitos, dziś występujący w Legii Warszawa.

Chuca związał się z Wisłą trzyletnią umową. W kadrze krakowskiego zespołu jest obecnie jeszcze jeden piłkarz z hiszpańskim paszportem - to Jean Carlos Silva, Brazylijczyk, który spędził kilka lat w szkółce Realu Madryt. Również zasilił Wisłę tego lata. Oprócz nich w trwającym oknie transferowym kontrakty w Krakowie podpisali David Niepsuj, Rafał Janicki i Michał Mak. Do zespołu z wypożyczenia do Arsenału Kijów wrócił z kolei Denys Bałaniuk.



Po dwóch kolejkach Wisła zajmuje 14. miejsce w ligowej tabeli. W poniedziałek jej kolejnym rywalem będzie Górnik Zabrze.



DG