Aż 16 godzin trwała podróż ze zgrupowania w Beleku piłkarzy Wisły Kraków. Ekipa Macieja Stolarczyka przywiozła na pokładzie o dwóch piłkarzy więcej. Chodzi o Sławomira Peszkę i Czarnogórca z serbskim paszportem Vukana Savićevicia, który dołączył do wiślaków na 25. urodziny. Znane są też ostatnie priorytety transferowe "Białej Gwiazdy".

Godz. 6 rano wyjazd na lotnisko w Antalyi, przelot do Berlina, a później najdłuższa część podróży - autokarem do Krakowa, gdzie "Biała Gwiazda" zameldowała się o godz. 22 i chyba wszyscy mieli dość tej poniewierki, trwającej 16 godzin.

Vukan Savićević to ofensywny pomocnik, który ostatnio grał w Slovanie Bratysława, dla którego w 82 meczach strzelił siedem bramek. Slovan to zdecydowany lider słowackiej ekstraklasy. Klub zgodził się na testy medyczne Savićevicia w Wiśle. Gdy wczoraj Vukan dołączył do krakowskiej ekipy w Beleku, obchodził urodziny. Savićević nie zdążył przeprowadzić żadnego treningu z "Białą Gwiazdą".



Slovan nie uzyska wysokiej kwoty odstępnego za Savićevicia, gdyż w czerwcu wygasa mu kontrakt.



Dwie jednostki treningowe i pół sparingu zaliczył za to Sławomir Peszko, który został wypożyczony z Lechii Gdańsk. Kolejna szansa dla "Peszkina", by złapać ogranie z zespołem nastąpi w sobotę, w starciu z Żyliną, próbą generalną przed startem rundy wiosennej w Lotto Ekstraklasie. Trzecia na Słowacji Żylina będzie najsilniejszym rywalem Wisły w zimowym okresie sparingowym.



Na pozyskaniu Peszki i ewentualnym Savićevicia wiślacy nie zamierzają zakończyć swych działań transferowych w zimowym okienku. Po obozie w Turcji wiadomo, że priorytetem jest znalezienie wysokiego napastnika, który by zastąpił Zdenka Ondraszka. Wisła ma kilka ofert na tę pozycję.

Choć za wyjątkiem dwóch dni w Turcji panowały ekstremalne warunki pogodowe (deszcze, gradobicia, burze i wichury), sztabowi szkoleniowemu udało się zrealizować zadania przewidziane na obóz.



