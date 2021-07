Hanousek trafił pod Wawel ze Sparty Praga na zasadzie rocznego wypożyczenia, które zawiera opcję wykupu. 28-latek gra przede wszystkim na lewej obronie, ale może też występować na lewym skrzydle. Jego transfer to odpowiedź na problemy Wisły z obsadą tej strony defensywy. Maciej Sadlok jest bowiem rozpatrywany przez trenera Adriana Gul'ę przede wszystkim pod kątem gry na stoperze. A na dokładkę zmaga się obecnie z problemami ze ścięgnem Achillesa.



Hanousek rozegrał w sumie 80 meczów dla Sparty Praga. - Matej to kolejny piłkarz, który daje nam doświadczenie, jakiego poszukaliśmy w tym oknie transferowym. To zawodnik ogromnie zaangażowany, który nieustannie biega od pola karnego do pola karnego, asekurując tyły i podłączając się do akcji ofensywnych - podkreślił Tomasz Pasieczny, dyrektor sportowy Wisły w rozmowie z oficjalną stroną klubu.



Wisła zamieściła też w mediach społecznościowych filmik, nawiązujący do faktu, że to już trzeci Czech w drużynie spod Wawelu: po Michale Frydrychu oraz Janie Klimencie.





