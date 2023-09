Wisła Kraków traci punkty. Kapitan nie patyczkował się

Do tej 80. minuty wygrywamy i mamy szansę na podwyższenie wyniku, a tracimy w bardzo głupi sposób bramkę, bo mamy piłkę z autu w rękach, czyli najprostsza możliwa sytuacja. Piłka w rękach, to jest całkowita kontrola nad nią, a my oddajemy ją przeciwnikowi na dwudziestym metrze od naszej bramki. Pod tym kątem jest to duży niedosyt

~ przyznał Uryga.