Władze Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków, do którego należało sto procent akcji piłkarskiego klubu Wisła Kraków, opublikowały oświadczenie, informując że nie są już w posiadaniu 13-krotnego mistrza Polski. Chwilę później oficjalna strona "Białej Gwiazdy" napisała, że 100 procent akcji Wisły Kraków SA trafiło do funduszy inwestycyjnych Alelega Luxembourg S.à r.l. i Noble Capital Partners Ltd, a tymczasowym prezesem Wisły Kraków SA został Adam Pietrowski.

"Towarzystwo Sportowe 'Wisła' Kraków informuje, iż od godziny 16.00 nie jest już właścicielem piłkarskiej spółki Wisła Kraków SA. Zarząd oraz Rada Nadzorcza złożyli rezygnację. Informację dotyczącą nowych władz przekaże w osobnym komunikacie nowy właściciel klubu" - tej treści komunikat ukazał się w sobotę na oficjalnym koncie TS Wisła Kraków na Twitterze.

Do przystemplowania warunkowej umowy sprzedaży konieczne było przelanie 12 milionów złotych, na co nowi właściciele mieli czas do 28 grudnia. Gdyby tak się nie stało, wtedy Towarzystwo Sportowe Wisła znów byłoby w posiadaniu krakowskiego klubu.

Dzisiaj rano w magistracie prezydent Krakowa Jacek Majchrowski spotkał się z nowymi właścicielami "Białej Gwiazdy", którymi zostało trio inwestorów Ly Vanna, Mats Hartling i Adam Pietrowski.



Kilkanaście minut po stanowisku TS Wisła, osobny komunikat wydała oficjalna strona internetowa Wisły Kraków. W nim potwierdziła, że w sobotę 100 procent akcji Wisły Kraków SA trafiło do funduszy inwestycyjnych Alelega Luxembourg S.à r.l. i Noble Capital Partners Ltd. Z kolei członkowie zarządu klubu oraz Rady Nadzorczej zrezygnowali z pełnionych funkcji, a ich dymisja została przyjęta.

Tymczasowym prezesem Wisły Kraków SA został Adam Pietrowski. Nowy Zarząd i Rada Nadzorcza zostaną ogłoszone w najbliższych dniach.

