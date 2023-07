Wisła Kraków tnie koszty. Zdecydowany ruch

Hubert Sobol zapowiadał się na kolejną perełkę z akademii Lecha Poznań . Do tego klubu trafił w wieku 15 lat i jako junior pokazywał się z dobrej strony. Grał w trzecioligowych rezerwach oraz w Centralnej Lidze Juniorów, w której sięgnął z Lechem po mistrzostwo Polski, a także zdobył tytuł króla strzelców rundy finałowej.

Dzięki temu przebił się do kadry pierwszego zespołu. Został zgłoszony na dwa mecze w ramach kwalifikacji do Ligi Europy, a w grudniu 2018 r. zadebiutował w Ekstraklasie w meczu przeciwko Wiśle. Później był wypożyczany do Warty Poznań i Odry Opole, dołożył jeszcze trzy mecze w Lechu w Ekstraklasie i poznaniacy stwierdzili, że jednak nie wiążą z nim nadziei.