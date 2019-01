Huragany, burze i gradobicia, przerwane treningi i przeniesione sparingi - wszystko to nie zbiło z tropu trenera Wisły Kraków Macieja Stolarczyka podczas zgrupowania w Turcji. Po zremisowanym sparingu z Etyrem Wielkie Tyrnowo (1-1) szkoleniowiec wiślaków tryskał humorem.

Obecny na sparingu Wisły z Etyrem dziennikarz "Przeglądu Sportowego" zapytał Stolarczyka o to, z czego wynikała dominacja Bułgarów w końcówce spotkania.

- Boisko było zdecydowanie większe niż w Polsce. To się rzadko zdarza - mówił ze śmiertelnie poważną miną Maciej Stolarczyk i równie poważnie spojrzał na dziennikarza.

Po chwili roześmiał się od ucha do ucha.

- Żartuję - śmiał się Stolarczyk. - Przeciwnik zrobił dużo zmian w przerwie meczu, gdy wymienił właściwie cały zespół, a my graliśmy jedną "jedenastką".

- Dlatego to było do przewidzenia, że znajdzie się taki fragment meczu, w którym przeciwnik przejmie inicjatywę. Tak też się stało. To normalna sytuacja, którą też chciałem przetestować - dodał trener Wisły.

Tymczasem w Beleku przestało padać, zza chmur wyjrzało słońce. W temperaturze 16 stopnic Celsjusza kąpieli słonecznej, ale też wodnej w morzu zażyli Marcin Wasilewski i świeżo upieczony wiślak Sławomir Peszko.





