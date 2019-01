Mirosław Szymkowiak w programie Romana Kołtonia "Prawda Futbolu" ujawnił, że nigdy nie chciał odchodzić z Wisły Kraków. - Zostałem zmuszony do odejścia po tym, jak powiedziałem, że zwolnienie Henryka Kasperczaka było dużym błędem - wspomina były piłkarz "Białej Gwiazdy".

Odejście Szymkowiaka z Wisły Kraków do tureckiego Trabzonsporu było jednym z głośniejszych transferów w polskiej piłce ubiegłej dekady. Dotychczas wyjazd ten rozpatrywano głównie w kategoriach sportowych - dla wielu było naturalne, że podstawowy już wówczas zawodnik reprezentacji Polski chce spróbować swoich sił za granicą.

Turecki klub zapłacił za Szymkowiaka około 800 tys. euro, co w 2005 roku było sporą sumą jak za zawodnika z Ekstraklasy. Sam Szymkowiak w programie "Prawda Futbolu" Romana Kołtonia po raz pierwszy ujawnił jednak, jak naprawdę wyglądały kulisy transferu. Sprawa zaczęła się od przegranego 1-2 meczu z Dinamem Tbilisi w eliminacjach Pucharu UEFA. Przegrana ta zadecydowała o zwolnieniu trenera Henryka Kasperczaka.



- To tylko jeden mecz. Wtedy naprawdę dobrze graliśmy, dobrze się znaliśmy. Trener też grał w piłkę, wiedział kiedy popuścić, kiedy "przyostrzyć". Udzieliłem wtedy słynnego wywiadu, za który dostałem 20 tysięcy dolarów kary - wspominał 33-krotny reprezentant Polski.



- Kary w końcu nie zapłaciłem, ale musiałem odejść z klubu. Nigdy tego wcześniej nie powiedziałem, dziś mówię to po raz pierwszy: ja zostałem zmuszony do odejścia z Wisły Kraków. Nigdy nie chciałem odchodzić za granicę - ujawnił Szymkowiak.

Co takiego powiedział były zawodnik, że doprowadził do furii zarząd klubu?



- W wywiadzie powiedziałem, że nie zgadzam się z odejściem trenera Kasperczaka, że to największy błąd, że Wisła go zwolniła - opowiada 42-letni, grający dziś hobbistycznie w rezerwach Prądniczanki Kraków.

Szymkowiak w "Prawdzie Futbolu" opowiedział dokładnie, jak dowiedział się o swoim transferze do Turcji.



- Zimą pojechaliśmy na treningi do Turcji z nowym trenerem, Wernerem Liczką. Między treningami spałem, zresztą byłem z Maciejem Stolarczykiem w pokoju. W pewnym momencie "Stolar" obudził mnie i powiedział, że prezes Janusz Basałaj do mnie dzwoni. Odebrałem i zostałem poinformowany, że zostałem sprzedany do Trabzonsporu. Byłem zaspany, pomyślałem, że to jakiś kit i powiedziałem tylko do słuchawki: "Dobra, spadaj". Po chwili "Stolar" znów powiedział, że prezes do mnie dzwoni i że o 17 mam jechać na lotnisko. Ja nigdy nie chciałem odchodzić, byłem charakterny, a że o 17:30 był trening, to przebrałem się i poszedłem na trening. Na dole czekał jednak na mnie Grzegorz Bednarz, który miał zostać moim menadżerem. Tylko, że nigdy wcześniej się nie widziałem... - zdradzał sensacyjne kulisy transferu Szymkowiak.