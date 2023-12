Wisła Kraków szuka trenerów. Padły ważne słowa

Dziękuję trenerze za ponad rok wspólnej współpracy, ale również za to co zrobiłeś dużo wcześniej, nie dając temu klubowi upaść w sezonie 2018/2019. Dziękuję za profesjonalizm i oddanie pasji jaką jest piłka nożna. Wierzę, że najlepsze przed Tobą. Zarządzający klubów często poświęcają trenerów jako remedium na wyniki, które nie są zadawalające. Prawda jest jednak taka, że na ostateczny wynik pracujemy wszyscy, często wyzwania z którymi się mierzymy są dużo bardziej skomplikowane niż to wygląda na co dzień. Powodzenia!