Wisła Kraków szuka oszczędności. Zwróciła się do kibiców!

Przed Wisłą bardzo trudny okres. Po spadku z Ekstraklasy klub musi odnaleźć się w pierwszoligowej rzeczywistości, co wcale nie jest takie łatwe.

Krakowianie są w trakcie robienia porządków w szatni. Z klubem pożegnała się już spora grupa piłkarzy, a wkrótce Wisła ma poinformować o kolejnych transferach.

- Jak wszyscy widzimy, robi się coraz goręcej, więc i u nas tak będzie. Jeśli np. chodzi o napastnika, to jesteśmy na dobrej drodze, by go pozyskać - podkreślał Jerzy Brzęczek, trener Wisły .

Cięcia uderzyły także w pracowników klubu. Niemal każdy dział przeszedł restrukturyzację, mnie zarabia również zarząd, a trener Brzęczek otrzymuje 1/4 tego, co dostawał w Ekstraklasie.

Wisła Kraków zaprasza wolontariuszy

Spore wydatki czekają krakowian także podczas organizacji meczów. By robić to jak najtaniej, klub poprosił o pomoc wolontariuszy.

"Interesujesz się piłką nożną, a do tego kibicujesz Wiśle Kraków? Pragniesz zdobyć cenne doświadczenie i chcesz poznać kulisy pracy w klubie piłkarskim? Jeśli tak, to mamy coś dla Ciebie! Wisła Kraków uruchamia nabór na wolontariuszy sportowych, którzy pragną zyskać wiedzę praktyczną zdobytą podczas organizacji meczów na stadionie przy Reymonta 22. Przed Tobą szansa, by stać się częścią Białej Gwiazdy. Dzięki dołączeniu do drużyny Wisły Kraków zdobędziesz bardzo istotne doświadczenie, które bez wątpienia wykorzystasz w przyszłości. Dołącz do klubu, któremu kibicujesz! Czekamy na Ciebie!" - zachęca Wisła.

Z racji wolontariatu nie ma oczywiście mowy o wynagrodzeniu finansowym. W zamian za pracę krakowianie oferują: ubezpieczenie NNW, wyżywienie, opiekę koordynatora, odpowiedni ubiór, szkolenia, certyfikat udziału w wolontariacie, zdobycie cennego doświadczenia oraz niezapomniane wspomnienia.

I-ligowy sezon Wisła zaczyna 16 lipca. Na inaugurację podejmuje Sandecję.

