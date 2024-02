Wisła Kraków straciła wielką szansę. Padł jeden"cios", ale jakże bolesny

Wisła Kraków stanęła w piątek przed ogromną szansą na to, by awansować na fotel lidera tabeli . Warunek był prosty - trzeba pokonać przed własną publicznością GKS Tychy. Trener "Białej Gwiazdy" Albert Rude nie ukrywał, że jego zespół chce wykorzystać tę szansę i od początku ruszy do ataku, by zrealizować swój cel.