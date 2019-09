W sobotnim spotkaniu z Koroną Kielce kontuzjowany Jakub Błaszczykowski na pewno nie zagra, ale istnieje szansa, że tydzień później będzie już gotowy. - Mam nadzieję, że sztab medyczny stanie na wysokości zadania - podkreśla Maciej Stolarczyk, trener Wisły Kraków.

Błaszczykowski urazu nabawiał się w poniedziałkowym spotkaniu reprezentacji Polski z Austrią (0-0). Po jednym ze sprintów poczuł ból w nodze i chwilę później już schodził z murawy. Diagnoza? Naderwanie mięśnia przywodziciela.

- Brak Kuby to dla nas wielka strata, bo stanowi on siłę ofensywną naszego zespołu. To także kluczowa postać reprezentacji. W tym momencie zmieniłem plany związane z obsadą pozycji skrzydłowego, musiałem też zweryfikować przygotowania - podkreśla Stolarczyk.

W sobotnim meczu w Kielcach Błaszczykowski na pewno nie zagra, ale istnieje szansa, że będzie gotowy na prestiżowe spotkanie - w niedzielę z Cracovią.

- Walczymy z czasem. Kuba cały czas się rehabilituje i wierzę, że sztab medyczny sobie poradzi, gdyż radził sobie w trudniejszych sytuacjach. Liczę, że Kuba szybko do nas wróci, bo to zawodnik ponad naszą ligę - przyznaje Stolarczyk.

Przeciwko Koronie nie zagrają też kontuzjowani Kamil Broda i Aleksander Buksa. Do składu wraca za to Vulnett Basha, który ponad miesiąc leczył uraz.

- Cieszę się, że wrócił do zdrowia, ale dopiero w dniu meczu zdecyduje, czy wystąpi w podstawowym składzie - podkreśla Stolarczyk.

Spotkanie Korona Kielce - Wisła Kraków w sobotę o godz. 20, relacja w Interii.

Piotr Jawor

