Billel Ormani, mający za sobą debiut w reprezentacji Algierii, to od poniedziałku nowy gracz Wisły Kraków. 30-letni napastnik podpisał krótkoterminowy kontrakt, obowiązujący do 4 czerwca tego roku. Co ciekawe, wynagrodzenie piłkarza ma wynieść w sumie... 10 tysięcy euro, co w pierwszoligowych realiach stanowi apanaże wyjątkowo skromne. Zawodnik może jednak liczyć na atrakcyjne bonusy w przypadku awansu "Białej Gwiazdy" do Ekstraklasy.