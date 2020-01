Socios Wisła Kraków przekaże 50 tysięcy złotych na funkcjonowanie bazy treningowej w Myślenicach. Taką decyzję podjęli w głosowaniu członkowie stowarzyszenia.

Wszyscy zrzeszeni w stowarzyszeniu mogli oddać swój głos do poniedziałku 20 stycznia. Do wyboru mieli kilka sposobów spożytkowania wymienionej wyżej kwoty, między innymi wsparcie budżetu transferowo-płacowego i remont salki skillbox, która miałaby zostać przystosowana do potrzeb zawodników Wisły Kraków Blind Football.

Ostatecznie wygrała jednak opcja zaproponowana przez Wisłę Kraków SA, dotycząca myślenickiej bazy treningowej. Zebrana przez Socios kwota wesprze serwis systemu GPS, zakup nowego wózka do malowania linii czy zakup niezbędnego sprzętu.

O głosowanie na tę inicjatywę apelował między innymi przewodniczący rady nadzorczej Wisły Kraków SA Tomasz Jażdzyński pisząc na Twitterze, że "remont bazy treningowej na pewno pomoże drużynie".

Prezes Wisły Kraków SA wyraził za to publiczne podziękowanie stowarzyszeniu Socios w imieniu klubu i wszystkich członków drużyny.

TB

