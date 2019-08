M.in. Kamil Bednarek, Organek oraz zespół Myslovitz zagrają 27 września na kolejnym koncercie organizowanym przez Socios Wisła Kraków. Dochód przeznaczony zostanie na budowę boiska dla Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków.

- Zaraz po pierwszym koncercie powiedzieliśmy sobie, że to był pierwszy i ostatni raz, bo kosztowało nas to mnóstwo pracy. Jednak na drugi dzień, gdy zmęczenie przeszło, zaczęliśmy zastanawiać, kiedy zorganizować kolejny - przyznaje Piotr Leśkiewicz, prezes Socios.



Wrześniowy koncert ma zasilić kasę, z której zostanie wybudowane boisko dla Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków. To kolejny cel po tym, jak organizacja przekazała klubowi na różne działania już 940 tys. zł.



- Stuletnia tradycja Wisły nie przetrwałaby, gdyby nie kibice zrzeszeni w takich organizacjach jak Socios. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie, jakie nam okazują - podkreśla trener Maciej Stolarczyk.



Jeszcze krok dalej poszedł Rafał Wisłocki, prezes TS Wisła. - Akcja ratowania klubu nie udałaby się bez wsparcia Socios. Jesteśmy wdzięczni i chcemy pozyskiwać kolejnych członków - podkreśla Wisłocki.



Kolejnym punktem pomocy od Socios będzie zorganizowanie koncertu. Odbędzie się on 27 września w hali Wisły, a swój udział potwierdzili już m.in. Kamil Bednarek, Organek, Sonbird oraz Myslovitz. Co więcej, każdy z artystów wystąpi za darmo.



- Postanowiliśmy skrzyknąć muzyków i przekonać ich, że warto. Sonbird planuje nawet nagrać specjalną piosenkę, która będzie promowała cały koncert - podkreśla Jan Malski, dyrektor artystyczny z agencji Especto.



Bilety na koncert będzie można nabyć na Kupbilet.pl. Kosztują 50 zł i 25 zł (ulgowe).

