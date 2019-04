- Młodszym graczom zostawiam jakiś margines błędu. Jeden wejdzie do składu od razu i gra tak, jakbym sobie życzył, ale niektórzy dłużej przechodzą adaptację - wyjaśniał Maciej Stolarczyk, trener Wisły Kraków po remisie ze Śląskiem Wrocław (1-1).

- Nie jesteśmy szczęśliwi, bo nie wygraliśmy, ale mieliśmy dużo dobrych fragmentów. W naszym zespole zaszło kilka zmian z powodu urazów i zastępcy zaczynają funkcjonować tak, jakbym sobie życzył. Mieliśmy sporo dobrych fragmentów, jest na czym budować - analizował na gorąco trener Stolarczyk.

- Chciałbym także podziękować kibicom, bo w takiej aurze trudno wyjść z domu, ale stawili się i nas dopingowali. To budujące - dodał.

W końcówce spotkania wiślacy cofnęli się i przyjmowali ataki rywali.



- W ostatnim tygodniu graliśmy co trzy dni i zabrakło nam energii, by być tak aktywnym, jak na początku spotkania - podkreśla szkoleniowiec.



Wisła mecz kończyła z pięcioma zawodnika w składzie, którzy dopiero zaczynają poważną przygodę z piłką. Szkoleniowiec indywidualnie nie chciał ich oceniać, ale ogólnie był zadowolony z występu młodych zawodników.



- Z meczu na mecz funkcjonują coraz lepiej. Oni potrzebują jednak doświadczenia ekstraklasowego i tylko poprzez grę mogą stać się pełnoprawnymi zawodnikami na tym poziomie. Młodszym graczom zostawiam jakiś margines błędu. Jeden z nich wejdzie do składu od razu i gra tak, jakbym sobie życzył, ale niektórzy dłużej przechodzą adaptację. Im dalej w las, tym wygląda to lepiej i ci zawodnicy przystosowują się do Ekstraklasy - mówi Stolarczyk.

Szkoleniowiec został również zapytany o sytuację kadrową Wisły.



- Sztab medyczny cały czas walczy. Marcin Wasilewski chce jak najszybciej wrócić i już porusza się na boisku. Basha też jest bardzo bliski powrotu. Matej Palczicz dziś nie mógł zagrać, ale walczył, by zagrać, ale nie chcieliśmy ryzykować - wymieniał Stolarczyk.

PJ

Zdjęcie Trener Wisły Kraków Maciej Stolarczyk / Andrzej Grygiel / PAP