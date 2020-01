- Napastnika, który będzie naszym wzmocnieniem, powinniśmy pozyskać jeszcze w tym tygodniu. Na drugi transfer dajemy sobie czas do 20 stycznia, czyli do dnia, w którym wyjedziemy na obóz do Turcji - podkreślał po pierwszym treningu w tym roku trener Wisły Artur Skowronek. Wiślacy zakończyli 2019 r. dwoma zwycięstwami i zamierzają kontynuować tę passę 9 lutego, gdy zmierzą się na inaugurację wiosny z Jagiellonią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Taki był rok 2019 dla "Białej Gwiazdy". Wideo INTERIA.TV

- Bardzo dobrze panowie, dziękuję Wam za zaangażowanie. Jeśli poczujecie się w domach zmęczeni, to znaczy, że nie oszczędzaliście się i warto chodzić do pracy - w ten sposób trener Artur Skowronek przemawiał do piłkarzy Wisły po pierwszym treningu w 2020 r. W porównaniu do sytuacji sprzed roku odwróciła się proporcja dziennikarzy i piłkarzy. W styczniu 2019 r. w Myślenicach były wozy transmisyjne, 70 żurnalistów i garstka wyglądających na wypłaty piłkarzy. Dwie stacje prowadziły transmisję na żywo. Teraz dziennikarzy dotarło sześciu, za to Artur Skowronek miał do dyspozycji 24 piłkarzy i wszyscy wyszli na boisko, gdzie nie mieli lekko. Do Wisły wróciła normalność.

Reklama

- Paweł Brożek ćwiczył tylko indywidualnie. Vullnet Basha dostał kilka dni wolnego, bo spodziewa się dziecka. Jean Carlos z uwagi na powrót z Brazylii dołączy do nas jutro, podobnie jak Vukan Savićević - tłumaczył Skowronek.

- Lekko naciągnąłem przywodziciela w meczu z ŁKS-em, zacznę trenować z drużyną, jak miną te najtrudniejsze ćwiczenia. Oczywiście żartuję. Zaraz wracam do ćwiczeń z ekipą - mówił z szelmowskim uśmiechem "Brozio".

Pierwszy trening w nowym roku jest zazwyczaj wprowadzeniem. Wiślacy nie mieli żadnej taryfy ulgowej. Od razu musieli się napocić, ale nie narzekali na nudę.

- Panowie, nie ma sprintu, ale gramy biegając na 70-80 procent, ale też żeby nie było żadnego mulenia - dowodził Skowronek polecając zespołowi dosyć intensywną grę taktyczną, z dużą liczbą podań, z rosnącym tempem.

Na koniec były trzy gierki na zawężonym polu gry 11 na 11. Najpierw należało podawać górą, później po ziemi, ale słabszą nogą, a na koniec pełna gra, której nikt nie był w stanie rozstrzygnąć. Dlatego trener Skowronek zarzucił rzuty karne, które wygrali "zieloni", dzięki trafieniu Rafała Boguskiego. Kuba Błaszczykowski trafił w słupek. Ktoś zażartował, że to jego pierwszy niewykorzystany karny od ćwierćfinału Euro 2016.

- Skupiamy się na budowaniu pojemności tlenowej, która ma się przerodzić się w moc. Nie możemy sobie pozwolić na drzemkę. Chcemy wygrać pierwsze trzy mecze u siebie, jakie mamy na początku rundy - nie kryje trener wiślaków.

Z Wisłą nie trenuje jeszcze Krzysztof Drzazga, który jest po operacji więzadeł krzyżowych. Klub nie skorzystał też z opcji wykupienia napastnika Emmanuela Kumaha.

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę PKO Ekstraklasy

Zdjęcie Artur Skowronek, trener Wisły Kraków / Michał Klag / East News

Michał Białoński, Myślenice