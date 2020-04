Artur Skowronek, najlepszy trener lutego w PKO Ekstraklasie, dzięki fantastycznym wynikom w rundzie wiosennej, wyciągnął Wisłę Kraków ze strefy spadkowej. Jak sam przyznał, nie byłoby to jednak możliwe, gdyby cała drużyna nie pokazała swojego charakteru.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Podpisano porozumienie między spółką a TS-em w sprawie nazwy i herbu. Wideo INTERIA.TV

Skowronek przejął stery w ekipie "Białej Gwiazdy" w listopadzie ubiegłego roku, zastępując na stanowisku Macieja Stolarczyka. Znalazł się w niezwykle trudnym położeniu, bo oto musiał zmotywować do dalszej walki drużynę pogrążoną w kryzysie.

Reklama

Początek nie był obiecujący. Skowronek rozpoczął swoją pracę od trzech porażek, wydłużając tym samym najgorszą w historii klubu serię do 10 przegranych spotkań. Później jednak, wraz z Wisłą, zdołał odbić się od dna.

Jeszcze przed zimową przerwą "Biała Gwiazda" pokonała ówczesnego lidera Ekstraklasy Pogoń Szczecin (1-0) oraz ŁKS (4-2). W 2020 roku Wisła była natomiast najlepszym zespołem na boiskach PKO Ekstraklasy, a jej świetną passę ośmiu spotkań bez porażki przerwała dopiero pandemia koronawirusa.

W zaistniałych trudnych okolicznościach wiślacy zdecydowali się na piękny gest i jeszcze przez uchwałą rady nadzorczej Ekstraklasy SA zdecydowali się na rezygnację z części swoich uposażeń.

- Chcę podziękować całej naszej drużynie za to, że wyraża bardzo dużą empatię względem całej tej sytuacji. Przychodząc do Wisły Kraków wiedziałem, że zastanę bardzo dobrych piłkarzy i będzie tutaj dużo jakości. Wierzyłem też w to, że aby pokonać kryzys, musimy pokazać charaktery. Tak się stało, dlatego wyszliśmy ze strefy spadkowej. Nie byłoby tak, gdyby to nie byli dobrzy ludzie, co znowu potwierdzili. Za to szacunek dla trenerów i piłkarzy. To jest coś, co wróci w przyszłości, bo ja wierzę w to, że dobro wraca - stwierdził Skowronek w rozmowie z red. Anną Kozińska w TVP Sport.

Kończący się powoli tydzień przyniósł dla fanów "Białej Gwiazdy" fantastyczną wiadomość. Klub w końcu porozumiał się z TS Wisła w sprawie nazwy i herbu, co kończy wewnętrzny konflikt (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij! ).

TB

Obecna tabela Ekstraklasy - sprawdź!

Zdjęcie Jakub Błaszczykowski celebruje bramkę / Jakub Gruca / Newspix