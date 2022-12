Wisła Kraków się zbroi! Bierze zawodnika z poważną przeszłością w La Liga

Ostatni miesiąc przy Reymonta jest bardzo pracowity. Prezesem został Jarosław Królewski, który dyrektorem sportowym mianował Kiko Ramireza. Hiszpan od razu wziął się do pracy, czego efektem może być kolejny podpisany kontrakt.

David Junca na testach medycznych w Wiśle Kraków

29-letni Junca to zawodnik z bardzo ciekawą przeszłością, szczególne w kontekście zatrudnienia w polskim pierwszoligowcu. W La Liga zagrał 79 razy, a po raz ostatni w sezonie 2019/2020. W najwyższej hiszpańskiej klasie rozgrywkowej występował od sezonu 2015/2016. Nie zdobył żadnej bramki, ale zaliczył 11 asyst.

W seniorskim CV Junca ma trzy kluby: Celta Vigo , Eibar oraz Gironę . Ostatnio jednak miał kilka miesięcy przerwy od gry, bo ostatnie ligowe spotkanie zaliczył 15 maja. Od 1 lipca jest bez klubu, a to daje Wiśle możliwość pozyskania go bez płacenia odstępnego.

Pierwszy wzmocnieniem Wisły był jednak Igor Sapała, zawodnik również po przejściach, który także przez ostatnie miesiące nie miał klubu, ale teraz związał się z krakowianami do 30 czerwca 2025 r. Czy do obu pozyskanych zawodników dołączy Junca, okaże się wkrótce.

Wzmocnienia Wisły to odpowiedź na bardzo słabą wiosnę. Drużyna miała walczyć o awans i po niezłym początku sezonu (Wisła była nawet liderem), krakowianie zdecydowanie obniżyli loty i rundę jesienną skończyli dopiero na 10. pozycji. Do strefy barażowej Wiśle brakuje teraz czterech punktów, a do bezpośredniego awansu - 10.