Wisła Kraków atakowała, ale jedyną bramkę w sparingu strzelił niezniszczalny Maciej Korzym i to jego Sandecja cieszyła się z wygranej z Myślenicach. Grający właściciel "Białej Gwiazdy" Jakub Błaszczykowski oglądał spotkanie w towarzystwie szefa Rady Nadzorczej Tomasza Jażdżyńskiego, p.o. prezesa Piotra Obidzińskiego i szefa skautów Arkadiusza Głowackiego.

Spotkanie z pierwszoligową Sandecją było czwartym meczem kontrolnym Wisły przed nowym sezonem. Trener Maciej Stolarczyk po raz kolejny testował w nim ustawienie 4-3-3. Wyraźnie było widać, że wiślacy mają za sobą ciężki obóz w Warce. Szybkość i świeżość nie były ich domenami.



- Zmęczenie pracą, którą wykonujemy odbija się na naszej dyspozycji w tego typu meczach. Mimo wszystko organizacja gry, nad którą pracujemy jest coraz lepsza i to element, który jest pozytywny w grze defensywnej. W ofensywie za mało stwarzamy sytuacji, ale to wynika z braku szybkości, świeżości. Do ligi jeszcze daleko. Na razie testujemy i sprawdzamy. Jean Carlos Silva, Silva ma ciekawą przeszłość, jego CV jest bardzo pozytywne, jego sposób grania też jest ciekawy. Zobaczymy, to jeszcze młody zawodnik - podkreślał trener Maciej Stolarczyk i nie mijał się z prawdą, bo Brazylijczyk z hiszpańskim paszportem spędził siedem lat w młodzieżowych zespołach Realu Madryt i zanotował występy w kadrze do lat 20 Canarinhos.

"Ty też masz szansę" - dzięki temu programowi wyszukiwaniu talentów wiślacy zwrócili uwagę na pomocnika Dawida Rudnika z LZS Starowice Dolne. W tej samej akcji na głębokie wody, do Górnika Zabrze, a później Wigier Suwałki wypłynął Daniel Smuga. To taka piłkarska wersja "Szansy na sukces". Czy sukces odniesie w piłce 19-letni Rudnik ze Starowic Dolnych, który w CV ma tak ciekawe nazwy klubów jak Hattrick Głuchołazy? Na razie zastąpił na 20 minut Vukana Savicievicia, który doznał urazu mięśniowego.



Przez rozbity łuk brwiowy z Sandecją nie mógł zagrać Vullnet Basha, a kontuzja wyeliminowała Rafała Pietrzaka. Wolne, po regularnym treningu, dostał Mateusz Lis. Michał Buchalik, po uderzeniu głową z bliska Korzyma nie miał większych szans na skuteczną interwencję. Stary wyjadacz ekstraklasowych boisk trafił do siatki w momencie przewagi krakowian. Wisłę w II połowie napędzał głównie Michał Mak, chociaż Krzysztof Drzazga również nie próżnował.

Dobrą szansę w I połowie miał też Paweł Brożek, który od trzech dni jest bez kontraktu. - Mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni - powiedział nam trener Stolarczyk, który chce zatrzymać doświadczonego snajpera.



"Broziu" negocjuje z klubem nową umowę, chce przedłużyć karierę, pokazać, że - podobnie jak jego przyjaciel Marcin Wasilewski - on również może być jak wino. Szatnia jest wielką siłą odradzającej się Wisły, a Brożek jest jednym z jej filarów.

- Paweł Brożek to nie jest zawodni, którego w trakcie trzyletniego kontraktu sprzedamy za 1,5 mln euro. Tym niemniej jest ogromną legendą klubu, wspaniałym człowiekiem, piłkarzem wciąż w wysokiej formie. Temat jego nowej umowy zostanie w rozsądny sposób rozwiązany. Nie chcę zbyt dużo zdradzać, gdyż jesteśmy w trakcie negocjacji - powiedział Interii p.o. prezesa Wisły SA Piotr Obidziński.

Wisła musi się liczyć z tym, że jej najlepszy skrzydłowy Jakub Błaszczykowski nie zdąży zbudować stuprocentowej formy na pierwszy mecz ligowy, zaplanowany na 20 lipca, ze Śląskiem Wrocław. "Błaszczu" nie zagrał jeszcze w żadnym sparingu, przechodzi rehabilitację po złamaniu palca stopy.

- Z dnia na dzień jest coraz lepiej. Potrzebuję jeszcze kilku dni, zanim wrócę do gierek - powiedział nam Kuba, który zza bramki, w asyście zarządu i rady nadzorczej spółki oglądał sparing z Sandecją.



Jean Carlos Silva wczoraj przyjechał na testy. Zagrał na lewej stronie ataku i w meczu z Sandecją niewiele pokazał, ale Wisła go nie przekreśla.

Wisła Kraków - Sandecja Nowy Sącz 0-1 (0-0)

Bramka: 0-1 Korzym (64.)



Wisła (I połowa): Chorążka - Morys, Wasilewski, Świątko, Sadlok - Buksa, Plewka, Boguski - Silva, Brożek, Balicki



II połowa: Buchalik - Niepsuj, Klemenz, Janicki, Grabowski - Szot, Wojtkowski, Savicević (72. Rudnik) - Mak, Drzazga, Bałaniuk



Sandecja: Tokarz - Flis, Piter, zawodnik testowany, Maślanka - Małkowski, Chmiel, zawodnik testowany, Kanach, Kun - Klichowicz oraz Szeliga, Baran, Kałahur, Smoleń, Matras, Kuźma, Ogorzały, Dudzic, Dara, Szaflarski, Wąchała, Korzym, Żołądź, zawodnik testowany, zawodnik testowany.

Michał Białoński, Myślenice