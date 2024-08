Wisła Kraków rozbita, a trener rywali wprost. "Nie widziałem w życiu czegoś takiego"

Pierwszy mecz z belgijską drużyną został rozegrany w czwartek i praktycznie przesądził kwestię awansu do fazy grupowej rozgrywek. Wisła bowiem przegrała aż 1:6 - goście objęli prowadzenie już po ośmiu minutach, kilka minut później było już 2:0. Piłkarze Wisły do szatni schodzili przegrywając 0:3. A jedyne, honorowe trafienie, odnotowali dopiero w 84. minucie, kiedy to do siatki rywali trafił Angel Rodado.