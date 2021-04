Stara miłość nie rdzewieje - długoletni właściciel "Białej Gwiazd" i twórca jej największych sukcesów Bogusław Cupiał wraca na stadion przy Reymonta. Tym razem nie w roli właściciela, czy sponsora, tylko jako kibic VIP. Interia dowiedziała się, że mecz z Rakowem będzie jego pierwszym w 2021 r.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bogusław Cupiał będzie musiał sprzedać Wisłę Kraków? INTERIA.PL

W myśl umowy między TS Wisła a Tele-Foniką prezes Cupiał dysponuje lożą VIP na stadionie Wisły, jednak obowiązki nie pozwalają mu na zbyt częste korzystanie z tego przywileju.

Reklama

Tym razem Bogusław Cupiał postanowił wybrać się na mecz. W loży towarzyszyć mu będą były selekcjoner Franciszek Smuda, który trzykrotnie z powodzeniem prowadził "Białą Gwiazdę" za kadencji Cupiała. Nie zabraknie też innego gościa honorowego - Zdzisława Kapki, który w okresie rządów Tele-Foniki był w Wiśle menedżerem, a później wiceprezesem do spraw sportowych.

Złoty okres za Cupiała

Za sprawą prezesa Cupiała Tele-Fonika władała Wisłą w latach 1997-2016. Był to złoty okres dla klubu. "Biała Gwiazda" zdobyła w nim osiem tytułów mistrzostw Polski, dotarła też do 1/8 finału Pucharu UEFA, eliminując AC Parma i Schalke 04.



Od 2016 r. nowe władze klubu wielokrotnie próbowały namówić prezesa Cupiała do powrotu w roli chociażby sponsora, ale na razie bezskutecznie. Z misją w tej sprawie jeździł do Myślenic m.in. ówczesny trener Maciej Stolarczyk.



Cupiał nie zamierza się angażować finansowo w klub, ale jest nadal jego wiernym kibicem. Podobnie zresztą jak Franciszek Smuda, którego kariera trenerska rzucała po całej Polsce i Europie, osiadł jednak w Krakowie i "Białą Gwiazdę" prowadził trzykrotnie, zdobywając pierwszy tytuł mistrzowski w czasach Cupiała i to z największą w historii Ekstraklasy przewagą nad wicemistrzem kraju. Bilans Wisły duetu Cupiał - Smuda wynosił wówczas: 23 zwycięstwa, 4 remisy i tylko 3 porażki. Selekcjoner Smuda jest już zaszczepiony na COVID-19, więc może opuszczać dom bez większych obaw.

Od stycznia 2019 r. ratowania zasłużonego klubu podjęli się Jakub Błaszczykowski, Jarosław Królewski i Tomasz Jażdżyński, którzy stopniowo z roli ratowników zmienili się także w tę współwłaścicieli. Ostatnio wsparli spółkę kwotą trzech milionów złotych, by w ciężkich czasach pandemii zachować płynność finansową.

Wisła Kraków - Raków Częstochowa początek o g. 20:30 - zapraszamy na relację akcja po akcji!



Transmisja w Canal+ Sport





Zdjęcie Bogusław Cupiał (w środku), z lewej Kamil Kosowski, z prawej Kazimierz Moskal po zdobyciu przez Wisłę mistrzostwa Polski w 2003 roku / Wacław Klag / Reporter

MiBi