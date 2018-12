Krakowski biznesmen Rafał Ziętek, który wspólnie z innym biznesmenem Wojciechem Kwietniem miał przejąć pakiet większościowy Wisły Kraków wycofał się z transakcji. Sytuacja patowa w zadłużonym po uszy klubie trwa.

Ziętek i Kwiecień negocjowali z zarządem Wisły od blisko trzech miesięcy. Obaj znaleźli się w grupie biznesmenów, którzy od dłuższego czasu poważnie myśleli o przejęciu klubu. Mieliby go dostać za symboliczną złotówkę, ale za to z wszystkim długami. Dziś już wiadomo, że Ziętek wypada z tego grona.

Nieoficjalnie wiadomo, że Ziętek i Kwiecień ratowali klub kilkumilionowymi pożyczkami, bez których drużyna już dawno mogła rozwiązać kontrakty z "Białą Gwiazdą".

"Rodzina Ziętków wycofała się z przejęcia Wisły Kraków z grupą krakowskich biznesmenów. Nieoficjalnie z powodu długów które przekroczyły już 30 milionów" - napisał na Twitterze dziennikarz "Superwizjera" TVN Szymon Jadczak.



Sprawdziliśmy te doniesienia, są prawdziwe. Na pewno ten fakt nie przyspieszy wypłacania zaległych pensji piłkarzom, a wręcz przeciwnie. Dla Wisły ważna będzie frekwencja w dwóch grudniowych meczach: - jutrzejszym z Jagiellonią i zapowiadającym się jeszcze bardziej ciekawie z Lechem (21 grudnia).



Miasto zgodziło się, by należność za wynajęcie stadionu na każde z tych spotkań (130 tys. zł za każdy mecz) wpłynęła dopiero po jego rozegraniu.



Sytuacja Wisły jest o tyle krytyczna, że jeśli zarząd nie znajdzie środków na co najmniej trzy wypłaty, piłkarze od przyszłego roku mogą rozwiązywać kontrakty z winy pracodawcy i klub nie będzie miał kim ich zastąpić.



Honorowy prezes TS Wisła Ludwik Miętta-Mikołajewicz zobowiązał się do zwołania w trybie nagłym Walnego Zgromadzenia, jeśli tylko pojawi się poważny oferent do przejęcia Wisły SA, której dziś właścicielem jest Towarzystwem Sportowym. Na dziś takiego nie ma, więc wici nie zostały wysłane.

