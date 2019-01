Wisła Kraków. Rafał Wisłocki wpisany przez KRS jako prezes spółki akcyjnej

Krajowy Rejestr Sądowy dokonał wpisu Rafała Wisłockiego, jako prezesa Wisły Kraków SA. To ważny krok w kierunku odzyskania przez krakowski klub licencji na grę w piłkarskiej Ekstraklasie.

- Wpis został zamieszczony w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego dzisiaj o godzinie 11.28. Wykreślono w nim z zarządu Marzenę Sarapatę i Daniela Gołdę, a prezesem zarządu został Rafał Wisłocki. Z rady nadzorczej wykreślono: Tadeusza Czerwińskiego, Ludwika Mięttę-Mikołajewicza i Mateusza Stankiewicza. Jako nowych członków wpisano: Kazimierza Lenczowskiego, Łukasz Przegona i Piotra Piątkę - poinformowała Joanna Specjał z biura prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie.

Wisłocki na stanowisko prezesa został powołany 4 stycznia. Wcześniej, bo do 22 grudnia ubiegłego roku prezesem piłkarskiej spółki była Marzena Sarapata, ale wraz z wiceprezesem Danielem Gołdą oraz radą nadzorczą podała się do dymisji, gdy większościowy pakiet - 60 procent akcji - przejął zarejestrowany w Luksemburgu fundusz Alelega, którego właścicielem jest Vanna Ly, francuski biznesmen pochodzenia kambodżańskiego, a pozostałe 40 procent udziałów trafiło do angielskiego funduszu Noble Capital Partner, reprezentowanego przez Szweda Matsa Hartlinga.

Nowi właściciele powołali na stanowisko tymczasowego prezesa Wisły SA Adama Pietrowskiego, ale nie spełnili warunku, który miał domknąć transakcję, czyli nie dokonali przelewu 12,2 mln złotych. Pieniądze te miały iść na spłatę najpilniejszych długów.

Ponieważ poprzedni właściciel piłkarskiej spółki - Towarzystwo Sportowe Wisła - nie otrzymał w umówionym czasie potwierdzenia przelewu, 2 styczna wydano komunikat, że unieważnia się umowę sprzedaży, a właścicielem 100 procent akcji Wisły SA ponownie stało się Towarzystwo.

Starania nowego zarządu, który tworzy jednoosobowo prezes Wisłocki, o wpis do KRS trwały kilkanaście dni. Problemem było dostarczenie wszystkich dokumentów, gdyż trafiły one do prokuratury, w związku ze śledztwem, jakie zostało wdrożone 31 grudnia z powodu niegospodarności w krakowskim klubie, a prowadzone obecnie przez Prokuraturę Rejonową w Poznaniu.

Wpis nowych władz Wisły SA do KRS na pewno ułatwi krakowskiemu klubowi starania o odzyskanie licencji na grę w ekstraklasie, która została zawieszona 3 stycznia. Może się to stać we wtorek na posiedzeniu Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN. Władze Wisły, oprócz uregulowania spraw właścicielskich, muszą też przedstawić wiarygodną prognozę finansową dla klubu na najbliższe miesiące.

Po 20 kolejkach Wisła zajmuje ósme miejsce w tabeli ekstraklasy. Pierwszy mecz ligowy ma zagrać 11 lutego z Górnikiem w Zabrzu.

Grzegorz Wojtowicz