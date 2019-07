​Rafał Wisłocki, po wyborze na prezesa zarządu Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków, zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa w zarządzie Wisły Kraków SA. Do zarządu piłkarskiej spółki został z kolei powołany Piotr Obidziński, który dotychczas był doradcą zarządu ds. restrukturyzacji i prokurentem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Obidziński, pełnomocnik zarządu Wisły, o wychodzeniu z zadłużenia. Wideo TV Interia

W zarządzie Wisły Kraków SA doszło do zapowiadanych zmian personalnych. Rafał Wisłocki, pełniący funkcję prezesa zarządu spółki, złożył rezygnację z dniem 2 lipca 2019 roku. Decyzja ta jest związana z wyborem Rafała Wisłockiego przez walne zgromadzenie członków na prezesa zarządu Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków.

Reklama



"Jak już wspominałem, łączenie funkcji Prezesa Wisły SA i TS jest bardzo trudne - konflikty interesów pojawiające się w trakcie pracy mogłyby przynieść rozwiązania krzywdzące którąś ze stron, a mnie zależy na przejrzystości działań i dobrej przyszłości klubu" - powiedział Rafał Wisłocki. "Chciałbym podziękować wszystkim, którzy uwierzyli we mnie i w ten projekt. Sytuacja 4 stycznia była dramatyczna, ale zwłaszcza pierwsze wsparcie, jakie otrzymałem od Bogusława Leśnodorskiego sprawiło, że nasza misja zyskała niebotyczną moc w sytuacji, gdy wiele osób już grzebało Wisłę. Dziękuję "Drużynie z charakterem" za zaufanie, sponsorom, Stowarzyszeniu Socios, kibicom za każdy Wasz gest wsparcia przez tych 6 miesięcy. Spotkałem przyjaciół, na których wiem, że zawsze mogę liczyć" - dodał.



Intencją osób zaangażowanych w odnowę krakowskiego klubu jest powołanie Rafała Wisłockiego na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy do rady nadzorczej spółki, jako przedstawiciela Towarzystwa Sportowego we władzach Wisły Kraków SA.

Do zarządu spółki akcyjnej, na stanowisko wiceprezesa zarządu, został natomiast od dnia 3 lipca 2019 roku powołany Piotr Obidziński, będący do tej pory pełnomocnikiem zarządu ds. restrukturyzacji i prokurentem. Do czasu uformowania ostatecznego składu zarządu będzie pełnił obowiązki prezesa zarządu Wisły Kraków SA.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rafał Wisłocki o zespole rezerw i szkoleniu młodzieży w Wiśle Kraków. Wideo INTERIA.TV

"W imieniu swoim, a także Kuby Błaszczykowskiego i Jarka Królewskiego chciałbym podziękować Rafałowi za wkład w operację ratowania piłkarskiej Wisły. Jesteśmy przekonani, że bez jego udziału wiele rzeczy byłoby niemożliwych. Wierzymy, że pod jego kierownictwem również odnowa Towarzystwa Sportowego Wisła wkrótce okaże się sukcesem, a współpraca spółki i stowarzyszenia będzie korzystna dla obydwu stron" - powiedział Tomasz Jażdżyński, przewodniczący rady nadzorczej Wisła Kraków SA. "Piotrowi gratuluję nowego stanowiska i trzymam kciuki za realizację strategii odbudowy klubu." - dodał.



Piotr Obidziński związany jest z Wisłą Kraków od stycznia 2019 roku. Pełnił funkcję prokurenta oraz pełnomocnika zarządu ds. restrukturyzacji, odpowiadając za stronę zarządczą i biznesową klubu. W pracy w piłkarskiej spółce wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas studiów w kilku zagranicznych szkołach biznesu oraz ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie i zarządzaniu projektami. Z sukcesami zrealizował ponad 40 przedsięwzięć w wielu branżach, w tym w sportowej, na wszystkich siedmiu kontynentach. Wśród obszarów jego działań biznesowych znajdują się: strategie, restrukturyzacja i finanse, a także procesy sprzedaży i marketingu.

Zdjęcie Piotr Obidziński został wiceprezesem i p.o. prezesa Wisły Kraków SA. / Michał Białoński / INTERIA.PL