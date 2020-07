Rafał Boguski przedłużył kontrakt z Wisłą Kraków. Piłkarz będzie występował przy Reymonta przez kolejny rok.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Artur Skowronek po meczu z Arką Gdynia. Wideo INTERIA.TV

Boguski gra w Wiśle od 2006 roku. W tym czasie w barwach krakowskiego klubu rozegrał 371 meczów i zdobył 63 bramki. Zdobył trzy mistrzostwa Polski.

Reklama

W minionym sezonie wystąpił w 26 spotkaniach. Pierwszy raz od sezonu 2005/06 nie strzelił żadnego gola.

Przedłużenie współpracy z piłkarzem ważyło się do końca. Ostatecznie strony doszły do porozumienia i umowa została przedłużona do końca sezonu 2020/21.

MP



Zobacz wyniki, tabelę i najlepszych strzelców PKO Ekstraklasy