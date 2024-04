Bieżący sezon nie układa się dla Wisły Kraków w sposób wymarzony, ponieważ awans do PKO BP Ekstraklasy wciąż jest mocno niepewny, a z finansowego punktu widzenia w przypadku "Białej Gwiazdy" wiele od niego zależy. Wciąż nie jest to jednak przegrana walka. Na ten moment w stawce przodują ekipy z Trójmisata - Lechia Gdańsk i Arka Gdynia. Jednak "Biała Gwiazda" nadal ma szansę na upragniony awans, chociażby poprzez baraże, co nie udało się przed rokiem.

Reklama