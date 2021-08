To kolejna umowa sponsorska podpisana przez Wisłę w ostatnich tygodniach. Najgłośniejszą było związanie się z Platinum Orlen Oil, który znalazł się na koszulkach zawodników, ale teraz przyszła pora na parafowanie kolejnego kontraktu.

CASS Construction and Steel Structures to firma założona w 2013 r., która specjalizuje się w generalnym wykonawstwie i konstrukcjach stalowych. Podpisana rok temu umowa zakładała, że logo firmy będzie eksponowane na reklamach wielkoformatowych i bandach LED, a także na ściankach medialnych czy ławkach rezerwowych. Teraz znajdzie się również m.in. na strojach drużyn młodzieżowych.

Współpracę CASS z Wisłą zapoczątkowało ufundowanie zgrupowania pierwszej drużyny "Białej Gwiazdy", które odbyło się w maju 2020 roku w Arłamowie. Później zaangażowanie zwiększało się, a nowa umowa jest o tyle niecodzienna, że została podpisana aż na trzy lata.

- Tak długi okres świadczy o dobrej dotychczasowej współpracy. I właśnie na takiej lojalności chcemy budować klub - podkreśla Maciej Bałaziński, wiceprezes zarządu Wisły Kraków.

Grzegorz Krupa, prezes CASS Construction and Steel Structures: - Darzę zarząd Wisły wielkim zaufaniem, a to jest fundament, na którym możemy zbudować coś wielkiego. Wisła to klub z bogatą historią i tradycją, który pragnie współtworzyć szerokie grono miłośników polskiej piłki nożnej. Wraz z firmą CASS mamy tę przyjemność, co napawa nas ogromną dumną. Wierzę, że kolejny wspólny sezon przyniesie jeszcze więcej emocji w najlepszym możliwy wydaniu.

Nowa umowa przewiduje większe zaangażowanie firmy nie tylko w pierwszy zespół, ale także w Akademię Piłkarską Wisły Kraków. Nazwa sponsora pojawi się m.in. na strojach zawodników drużyn od U-7 do U-18.

- Dzięki temu powstanie m.in. dodatkowa drużyna [Esportowa - przyp. red.]. Do tego firma CASS bardzo pomagała nam np. przy organizacji jubileuszu 115-lecia, czy podczas urządzania tymczasowej strefy kibica - zaznacza Bałaziński. - Liczymy, że nasza współpraca w czerwcu 2024 r. się nie skończy, tylko będzie rozwijała się dalej - dodaje.

Wisła Kraków. Piłkarze czekają na mecz ze Stalą Mielec

Tymczasem piłkarze Wisły Kraków przygotowują się do kolejnego spotkania w Ekstraklasie. Po pierwszej ligowej porażce (1-2 z Rakowem Częstochowa) zawodnicy Adrian Gul’i już w piątek zmierzą się w Mielcu ze Stalą. Spotkanie o godz. 20.30, relacja w Interii.

PJ