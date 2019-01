- To prawda, Hartling kontaktował się z nami. Jego inwestora weryfikuje kancelaria pana Leśnodorskiego. Zainteresowanie Wisłą jest bardzo duże - powiedział Interii prezes Wisły Rafał Wisłocki, w odpowiedzi na zarzuty Matsa Hartlinga, który twierdzi, że znalazł nowego inwestora dla Wisły, a TS, ani Bogusław Leśnodorski nie odpowiadają na jego maile.

Wisła Kraków Wisła Kraków. Mats Hartling dzwoni do Interii: Mam inwestora, TS milczy

Michał Białoński: Mats Hartling skarży się na was, w związku z tym, że znalazł nowego inwestora, a wy nie odpowiedzieliście.

Rafał Wisłocki, prezes Wisły SA i p.o. prezesa TS Wisła: - W tej sprawie przedstawię stanowisko zarówno TS Wisła, jak i Wisła Kraków SA. To prawda, że był kontakt ze strony pana Hartlinga, natomiast skierowaliśmy go do kancelarii LSW i poprzez nią ma nastąpić wszelka weryfikacja potencjalnego inwestora, jakiego znalazł pan Mats. Natomiast wcześniej poprosiliśmy pana Matsa o zwrot akcji spółki. To był jeden z elementów, według których powstałby dżentelmeński układ. Panowie mają akcje, mają wiedzę o tym, gdzie one są, chyba, że ma je pan Vanna Ly, ale w takim wypadku oferta, którą złożyli inwestorowi jest nieprawdziwa. Jesteśmy skłonni podjąć temat, ale podkreślam - działa kancelaria pana Leśnodorskiego, która weryfikuje potencjalnego inwestora.

Mats Hartling nie chciał zdradzić co to za inwestor, wy go podobno znacie?

- Weryfikacją inwestorów zajmuje się pan Leśnodorski i jego kancelaria. Podjęliśmy z nim współpracę, mamy do niego pełne zaufanie. Jego kancelaria zweryfikuje również tego inwestora. Część inwestorów kontaktuje się bezpośrednio ze mną, część z panem Leśnodorskim. Zainteresowanie Wisłą jest bardzo duże. Potrzebujemy teraz złapania tlenu, czasu na utrzymanie zespołu. Jestem zbudowany tym, co się dzieje dookoła klubu. Jest grupa ludzi, która zaoferowała nam pomoc pro publico bono. Oni też działają na rzecz klubu, porzucają swoją pracę na jakiś okres, by nas wspomóc.

- W Warszawie jest zorganizowane jedno biuro pomocowe, a w Krakowie mamy drugie. Ludzie cały czas się komunikują, rozmawiają. Ratujemy Wisłę.

Dobrą pracę wykonuje pana przyjaciel pan Jarosław Królewski, który wespół z Socios Wisła uzbierał już ponad 100 tys. zł w parę dni na ratowanie klubu i wszystko jest transparentne. A to przecież kolejna zbiórka kibiców, a po rządach Marzeny Sarapaty ludzie mogliby nie ufać tego typu akcjom, ale tak nie jest.

- Obiecywaliśmy transparentność, dotrzymujemy słowa.

Rozmawiał: Michał Białoński