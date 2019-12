Piątkowe starcie Wisły Kraków z Pogonią Szczecin zapowiada się wyjątkowo. I nie chodzi tu o rekordową serię porażek i ogromny kryzys panujący w klubie, a o zbliżające się urodziny kapitana "Białej Gwiazdy" Jakuba Błaszczykowskiego. 14 grudnia reprezentant Polski skończy 34 lata, a przed spotkaniem z "Portowcami" zostanie uhonorowany przez kibiców, o czym opowiedział w rozmowie z Interią prezes Socios Wisła Kraków Piotr Leśkiewicz.

Przed meczem, w strefie kibica, krakowscy fani będą mogli podpisać się na specjalnej kartce urodzinowej, która trafi potem do rąk Błaszczykowskiego.

- Przygotowaliśmy dużą kartkę (o wymiarach ok. 70x100 cm), której projekt można znaleźć w internecie. Na tej kartce będą podpisywać się kibice. Już w środę podaliśmy do wiadomości publicznej tę informację, by fani byli przygotowani. Zostaliśmy o to poproszeni przez klub, bo Socios zrzesza bardzo wielu kibiców. Także w mediach społecznościowych naszą działalność śledzi dużo ludzi, choć nie wszyscy są członkami stowarzyszenia. Oczywistym jest, że Kubie należy się takie uhonorowanie z okazji urodzin - informuje Leśkiewicz.

Na tym jednak nie kończy się działalność Socios, związana z urodzinami Błaszczykowskiego.

- W mediach społecznościowych założyliśmy specjalny hasztag #Kuba1906lat, pod którym kibice mogą pisać życzenia dla solenizanta. Zostaną one potem opublikowane przez nas, klub pewnie także je udostępni. Jesteśmy cały czas w kontakcie z panią rzecznik Karoliną Biedrzycką. Ta akcja powstała spontanicznie, zachowujemy więc elastyczność. Mieliśmy też parę innych pomysłów związanych z urodzinami Kuby, ale wybraliśmy akurat te, bo tutaj każdy będzie mógł się jakoś wykazać i podpisać na kartce. Myślę, że Kubie też będzie później miło, gdy dostanie dużą kartkę, oprawioną w ramę. Zostanie ona z nim jako pamiątka - mówi Leśkiewicz.

Warto odnotować, że kartka zostanie wręczona Błaszczykowskiemu dopiero do spotkaniu, by nie zakłócać solenizantowi i pozostałym członkom drużyny przygotowań do meczu.

- Nie chcemy Kubie przeszkadzać przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Wiemy, że to bardzo ważne spotkanie dla Wisły. Kuba jest profesjonalistą i chce się skupić przed takim meczem. Kartkę wręczymy mu więc po starciu z Pogonią lub w późniejszym terminie w bazie treningowej - stwierdza prezes Socios Wisła Kraków.