- Zaangażowanie Kuby Błaszczykowskiego w ratowanie Wisły jest cały czas niedoceniane. Serce go prowadzi do trafnych decyzji biznesowych. Patrzę z podziwem, gdyż jestem człowiekiem kalkulacji, excela. Żyłem w przeświadczeniu, że to jedyna właściwa droga. Pracując z Kubą nauczyłem się wiele - powiedział prezes Wisły Kraków SA Piotr Obidziński, który był gościem specjalnym programu "Jasna strona Białej Gwiazdy 6". Dziś prezentujemy I część rozmowy.

W pierwszej części rozmowy prezes Piotr Obidziński odsłania kulisy transferu Alona Turgemana. Wyjaśnia, dlaczego negocjacje z Izraelczykami były specyficznie. Dowiadujemy się też, kiedy do gry wróci napastnik z Izraela i jak wygląda jego kontuzja. Sternik zarządu odpowiada na pytanie, czy Legia chciała podkupić Wiśle Alona, a także zdradza, co zawodnika Austrii Wiedeń ostatecznie przekonało do "Białej Gwiazdy".

Prezes Obidziński do tej pory stronił od wypowiadania się na temat sporu właścicielskiego Wisły SA z TS-em, pozostawiając to Radzie Nadzorczej, gdyż ona jest odpowiedzialna za rozmowy. Dla "Jasnej strony Białej Gwiazdy" zrobił wyjątek.

Od początku istnienia Interii naszą ideą jest to, aby wszyscy internauci mieli poczucie, że współtworzą portal. Nie inaczej jest w wypadku rozmowy z prezesem Obidzińskim, do której, na naszą prośbę, lwią część pytań ułożyli właśnie fani.

Artur Barlinek zapytał o plan na utrzymanie drużyny, wobec faktu, że spora część kontraktów wygasa w czerwcu, a także o ewentualne pozostanie Pawła Brożka i czy "Brozio", Rafał Boguski i Marcin Wasilewski - wzorem Arkadiusza Głowackiego - pozostaną w klubie po zakończeniu kariery. Interesował go też fakt, czy po zimowych transferach klub jest na plusie i nadal spłaca stare długi?

Michał Trojan dociekał o rozmowy z ewentualnymi nowymi sponsorami. Usatysfakcjonowany będzie Szyszon, który zastanawiał się, czy klub opublikuje kolejne sprawozdanie finansowe, gdyż w jego opinii takowe, raz na kwartał, pozytywnie nakręcałoby kibiców do pomocy.

Prezes Obidziński mówił także o tym, jak wyglądają negocjacje z miastem na temat koncepcji wykończenia stadionu.

