Rzadko się to zdarza, ale w poprzednim sezonie miało to miejsce. Wisła Kraków, jako pierwszy I-ligowiec od 1996 roku i Ruchu Chorzów, sięgnęła po Fortuna Puchar Polski i tym samym wywalczyła sobie prawo do gry w eliminacjach Ligi Europy. Na początek "Biała Gwiazda" zmierzyła się z kosowskim KF Llapi. W pierwszym spotkaniu na stadionie przy Reymonta piłkarze Kazimierza Moskala zwyciężyli 2:0 i rewanż wydawał się formalnością. Na szczęście nie zmaterializował się żaden czarny scenariusz z europejskich pucharów, który tak dobrze znają polscy kibice. Wisła wygrała 2:1 i pewnie przeszła do II rundy. W niej jej rywalem będzie Rapid Wiedeń.

