Wisła Kraków poleci na obóz do Turcji

Piłkarze Wisły Kraków byli do tej pory jedynym zespołem w ekstraklasie, który nie miał zaplanowanego zagranicznego obozu przygotowawczego. To się jednak zmieniło i w środę podopieczni trenera Macieja Stolarczyka polecą na obóz do Turcji.

Zdjęcie Wisła Kraków /Krzysztof Porębski /Newspix

Krakowski klub, który przeżywa ogromne kłopoty finansowe i ma zawieszoną licencję na grę w ekstraklasie, nie miał w planach wyjazdu na zagraniczne zgrupowanie. Całe zimowe przygotowania miały się odbyć w ośrodku treningowym w Myślenicach. To się jednak zmieniło i w środę drużyna poleci na tydzień do Turcji.

Reklama

"To świeża sprawa, która rozstrzygnęła się w dzisiaj rano. Znalazła się osoba, która pokryje koszty tego obozu. W środę pojedziemy autokarem do Berlina, a stamtąd samolotem do Antalyi" - ujawnił trener Maciej Stolarczyk.

W związku z tym zaplanowany na środę sparing z Puszczą Niepołomice został przeniesiony na wtorek na godzinę 13. Natomiast odwołano sobotni mecz ze Stalą Mielec. W Turcji Wisła zagra dwa sparingi - jeden z zespołem z Bułgarii, a drugi z niemieckim klubem z niższych lig. Ich nazw jeszcze nie ujawniono.

Stolarczyk nie ukrywa, że obóz w Turcji bardzo pomoże mu w przygotowaniu zespołu do ligowych spotkań.

"Będziemy mogli popracować na taktyką w dużo lepszych warunkach, zwłaszcza że boisko w Myślenicach jest w coraz gorszym stanie" - podkreślił.

Wisła, w porównaniu z poprzednią rudną, ponosi dotkliwe straty kadrowe. Definitywnie odeszło już czterech piłkarzy. Zdenek Ondrasek, któremu wygasł kontrakt, przeniósł się do FC Dallas. Umowy, za porozumieniem stron, rozwiązali prawy obrońca Jakub Bartkowski (jest już piłkarzem Pogoni Szczecin) i Dawid Kort (związał się z Atromitosem Ateny). Z kolei kontrakt z winy klubu rozwiązał Zoran Arsenic i został zawodnikiem Jagiellonii Białystok.

Do podlaskiego klubu sprzedani zostaną także dwaj pomocnicy - Martin Kostal i Jeus Imaz. Wisła na tym transferze ma zarobić około 650 tysięcy euro, co w znacznym stopniu poprawi jej sytuację. Słowaka i Hiszpana czekają jeszcze w Białymstoku testy medyczne. Odejdzie też Tibor Halilovic, który ma ofertę z HNK Rijeka.

W Krakowie pozostanie natomiast Marko Kolar. Chorwat, podobnie, jak Halilovic, wypowiedział Wiśle umowę z powodu zaległości finansowych, ale zdecydował się wrócić i podpisał z "Białą Gwiazdą" nowy, półtoraroczny kontrakt. Zadowolenia z tego faktu nie krył trener Stolarczyk, gdyż dzięki temu będzie miał większe pole manewru w ataku. Kolar w jesiennych meczach strzelił dla Wisły trzy gole.

Do Wisły, w ramach rozliczeń związanych z transferem Kostala i Kolara, ma przejść środkowy obrońca Jagiellonii Lukas Klemenz.

"Grał u mnie, gdy byłem trenerem reprezentacji młodzieżowej. Znam jego podejście do pracy. Jest profesjonalistą i uważam, że taki zawodnik się nam przyda" - przyznał Stolarczyk.

Oprócz 23-letniego Klemenza, w najbliższym czasie piłkarzami Wisły powinni zostać Jakub Błaszczykowski, który w grudniu rozwiązał kontrakty z VfL Wolfsburg oraz Łukasz Burliga. On z kolei przez trzy ostatnie lata był graczem Jagiellonii Białystok, ale przez większość swojej kariery reprezentował barwy "Białej Gwiazdy".

Stolarczyk zapowiedział, że na obóz do Turcji zabierze 25 lub 26 piłkarzy. Nie wiadomo, czy będą mogli tam polecieć przechodzący rehabilitację po kontuzjach: Rafał Boguski, Jakub Bartosz i Paweł Brożek.

Po 20 kolejkach Wisła zajmuje ósme miejsce w tabeli ekstraklasy. Pierwszy mecz ligowy ma zagrać 11 lutego z Górnikiem w Zabrzu.