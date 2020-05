Wisła Kraków pojedzie na zgrupowanie do Arłamowa

Wisła Kraków w dniach 18-23 marca pojedzie na zgrupowanie do Arłamowa - poinformowała oficjalna strona "Białej Gwiazdy".

"Drużyna 'Białej Gwiazdy' przygotowania do reaktywacji rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy kontynuować będzie u wrót Bieszczad" - poinformowano na oficjalnej stronie Wisły.

Piłkarze Wisły będą mieli do dyspozycji przestrzeń Hotelu Arłamów oraz ośrodka treningowego, w ten sposób izolując się od otoczenia przed wznowieniem rozgrywek Ekstraklasy.



Wcześniej na podobny ruch zdecydował się mistrz Polski Piast Gliwice, który także przebywał na zgrupowaniu w Arłamowie. To tam stacjonowała także reprezentacja Polski pod wodzą Adama Nawałki w czasie przygotowań do Euro 2016 i MŚ 2018.



Wisłę czeka walka o utrzymanie w Ekstraklasie. Obecnie "Biała Gwiazda" zajmuje 13. miejsce, pierwsze nad strefą spadkową. Przewaga nad 14. Koroną Kielce wynosi pięć punktów.



Ekstraklasa ma wznowić rozgrywki 29 maja. Wisła pierwsze spotkanie rozegra 30 maja o godzinie 17.30 - właśnie z Piastem Gliwice.





Zdjęcie Piłkarze Wisły Kraków na pierwszym treningu / materiały prasowe

WG