- Wierzę, że mój zespół mentalnie już podniósł się porażce w Poznaniu. Pokazaliśmy to w Mielcu [Wisła w Pucharze Polski wygrała ze Stalą 3-1 - przyp. red.], gdzie wysłaliśmy dobry sygnał. Przed nami jednak nowy mecz, nowa drużyna i nowe sytuacje, dlatego koncentrujemy się tylko na Pogoni, a nie na przeszłości. Najważniejsze jak będziemy przygotowani na niedzielę i cieszymy się, że zagramy przed własną publicznością- podkreśla Adrian Guľa, trener wiślaków.

Wisła - Pogoń. Problem "Portowców"

Większy problem ma Pogoń, która pięć dni temu dała plamę - pożegnała się z PP wyjazdową porażką z KKS Kalisz. Po tej przegranej na piłkarzy Kosta Runjaicia wylało się wiadro krytyki, więc szczecinianie będą chcieli się zrehabilitować. Wisła nie zamierza im tego jednak ułatwiać.

- Wiemy, jak grają. Ich trener pracuje w Pogoni od dłuższego czasu i wykonuje fajną pracę. To dobry zespół, z dobrą organizacją gry. Pokazują wysoką jakość i dlatego jest ważne, żebyśmy byli przygotowani na 100 proc. Wiemy, że na Wisłę każdy przyjeżdża zmotywowany podkreśla Guľa.

Dla Wisły mecz z Pogonią będzie również ważny pod kątem układu tabeli. Po porażce z Lechem czołówka krakowianom trochę uciekła i jeśli znów chcą do niej dołączyć, to muszą dziś wygrać. Wisła obecnie zajmuje ósme miejsce, a rywale mają dwa punkty więcej i znajdują się dwie pozycje wyżej.

- Jesteśmy mocno zmotywowani, ale jeśli chcemy znów zwyciężyć, to drużyna musi funkcjonować tak, jak w Mielcu. To jest nasz pomysł, a nie mamy wpływu na to, to co się dzieje w zespole przeciwnika - zaznacza trener Wisły.

Gul’a przyznał, że przed meczem z Pogonią ma w składzie 2-3 znaki zapytania . Dodatkowo, w trakcie spotkanie będą musieli uważać Konrad Gruszkowski, Serafin Szota i Aschraf El Mahdioui, którzy mają po trzy żółte kartki i każda kolejna eliminuje ich z najbliższego meczu.

Wisła - Pogoń. Wisła żegna się z kibicami na blisko miesiąc

Meczem z Pogonią Wisła żegna się z kibicami na blisko miesiąc. Później krakowian czekają wyjazdowe mecze z Piastem Gliwice i Górnikiem Zabrze oraz przerwa na mecze reprezentacji. Kolejne spotkanie przy Reymonta krakowianie zagrają w ostatnim weekend października, a rywalem będzie Śląsk Wrocław.

Mecz Wisła Kraków - Pogoń Szczecin o godz. 17.30, relacja w Interii, transmisja w Canal+ Premium.

Po meczu z Pogonią trener Adrian Gul’a będzie gościem Jasnej Strony Białej Gwiazdy. Program w poniedziałek o godz. 16 w Interii.