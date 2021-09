15 tys. ludzi było bardzo zaskoczonych, ale najmocniej ta najbardziej zainteresowana. W przerwie spiker podszedł do pary, która mecz oglądała na specjalnej kanapie (taki przywilej co mecz ma kilku kibiców) i oddał mikrofon Patrykowi. - Skoro już jestem przy głosie, to chciałby prosić o chwilę uwagi - rozpoczął Patryk.

Za moment zasypał swoją wybrankę komplementami i w końcu przeszedł do sedna. - Już nie trzymam w niepewności, więc jeśli pozwolicie, to zadam Darii tylko jedno pytanie: "czy zostaniesz moją żoną?" - zwrócił się do wybranki w obecności wiwatujących kibiców.

Reklama

Daria nie wahała się ani chwili i za moment para odbierała gratulacje od kilkunastu tysięcy kibiców. - To była akcja meczu. W końcu na tym stadionie coś się wydarzyło - skomentował jeden z fanów.

Wisła - Pogoń. Porażka po bardzo słabym meczu

Przypomnijmy, że w niedzielny wieczór Wisła po bardzo słabym meczu przegrała z Pogonią Szczecin 0-1 , a zwycięską bramkę zdobył Jean Carlos Silva, były zawodnik krakowian.

PJ