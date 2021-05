Coś, o czym spekulowano od kilku tygodni, dziś oficjalnie stało się faktem. Peter Hyballa nie będzie dłużej szkoleniowcem Wisły Kraków - ogłosił krakowski klub, rozwiązując umowę ze szkoleniowcem.

"Peter Hyballa nie będzie dłużej prowadził pierwszej drużyny Wisły Kraków. Rozpoczęty w grudniu 2020 roku projekt nie zostanie kontynuowany, a obie strony podjęły decyzję o rozwiązaniu umowy" - poinformowała w komunikacie Wisła.

Peter Hyballa zwolniony!

"Zawarte zostało porozumienie pozwalające na zakończenie współpracy na warunkach satysfakcjonujących zarówno klub, jak i szkoleniowca. Umowa została rozwiązana 14 maja 2021 roku, a ostatnie spotkanie ligowe ma stanowić początek nowej drogi obranej przez Wisłę" - dodał klub.

Także współpracownicy trenera Petera Hyballi - Robin Adriaenssen i Maik Drzensla - kończą przygodę z Wisłą Kraków. Umowy zostały rozwiązane za porozumieniem stron.

O zwolnieniu Hyballi mówiło się już od kilku tygodni. Szkoleniowiec nie dogadywał się ze swoimi podopiecznymi, piłkarze otwarcie narzekali nie tylko na jego metody treningowe, ale i na brak szacunku wobec nich. Kulminacją napięcia między trenerem a szatnią było ostentacyjne pominięcie go podczas celebracji bramki w starciu z Lechem, kiedy to legenda Wisły Jakub Błaszczykowski minął Hyballę, by cieszyć się z Kazimierzem Kmiecikiem.



Wydawało się jednak, że do końca tego sezonu to Hyballa poprowadzi Wisłę. Do rozegrania bowiem została już tylko jedna ligowa kolejka, a drużyna z Krakowa zapewniła już sobie utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Postanowiono jednak, że decyzja o zwolnieniu Hyballi zostanie podjęta jeszcze przed ostatnim meczem przeciwko Piastowi w Gliwicach. Na finiszu ligi drużynę najpewniej poprowadzi Kmiecik.



Hyballa pracował w Wiśle od 2 grudnia ubiegłego roku. Na stanowisku trenera "Białej Gwiazdy" zastąpił Artura Skowronka. Poprowadził Wisłę w 18 spotkaniach, miał średnią 1,11 punktu na mecz, czyli jedną z najniższych spośród trenerów w ostatnich latach.



