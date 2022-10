Wisła Kraków podjęła decyzję! To on zastąpi Jerzego Brzęczka

Jerzy Brzęczek przejął drużynę z Krakowa w lutym tego roku. Nie zdołał utrzymać jej na najwyższym szczeblu rozgrywek, lecz mimo to działacze zdecydowali się utrzymać go na stanowisku wierząc, że zdoła odbudować zespół i wraz z nim wrócić do Ekstraklasy.

Radosław Sobolewski zastąpi Jerzego Brzęczka

Tak się jednak nie stało - po niezłym otwarciu sezonu 2022/23 forma Wisły Kraków pikowała. W pięciu ostatnich spotkaniach udało się zdobyć ledwie jeden punkt. Czarę goryczy przelała porażka z Chojniczanką (0:1). Drogi byłego selekcjonera i zespołu z Krakowa się rozeszły.

Jak czytamy w komunikacie, drużynę co najmniej do czerwca 2023 roku poprowadzi Radosław Sobolewski, który dotychczas pracował w sztabie Brzęczka.

Co istotne, w przypadku powrotu "Białej Gwiazdy" na najwyższy szczebel rozgrywkowy kontrakt może zostać przedłużony.