Wisła poradziła sobie z kolejnym beniaminkiem i pokonała Podbeskidzie 3-0. Ekipa z Krakowa grała bardzo skutecznie i udało jej się wykorzystać nadarzające się okazje. Dokładności zdecydowanie zabrakło natomiast ekipie gości. Dla "Białej Gwiazdy" był to trzeci mecz bez straty gola z rzędu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Skowronek przed meczem z Podbeskidziem. Wideo INTERIA.TV

Zobacz zapis relacji tekstowej z meczu Wisła Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała



Reklama

Kibice Wisły Kraków zapewne liczyli na powtórkę ostatniego spotkania ze Stalą Mielec. W pierwszej połowie Podbeskidzie zdecydowanie postawiło się "Białej Gwieździe" i momentami prowadziło grę. W poczynaniach beniaminka brakowało jednak konkretów i ostatecznie najbliżej zdobycia bramki był Mateusz Marzec, który oddał strzał z dystansu.



Niewykorzystane okazje zemściły się pod koniec pierwszej połowy. Gergo Kocsis sfaulował w polu karnym Macieja Sadloka i sędzia wskazał na "jedenastkę". Do wykonania stałego fragmentu podszedł Jean Carlos i strzałem pod poprzeczkę umieścił futbolówkę w siatce.



Bliski trafienia do siatki był również Chuca. Hiszpan otrzymał piłkę po indywidualnej akcji Yawa Yeboaha, lecz przeniósł ją wysoko ponad poprzeczką.



Na kolejnego gola w tym spotkaniu musieliśmy poczekać do drugiej części gry. W 61. minucie Chcua znalazł się w dobrej sytuacji i huknął zza pola karnego. Pędząca piłka przebiła się przez interweniującego Rafała Leszczyńskiego i po chwili zatrzepotała w bramce. Wiślacy nie byli stroną, która zdecydowanie dominowała w tym meczu, jednak akcje Podbeskidzia nie przyniosły zamierzonego efektu.



Obraz gry diametralnie zmienił się po 73. minucie spotkania. Wówczas Aleksander Komor otrzymał czerwoną kartkę za nieprzepisowe zatrzymanie wybiegającego sam na sam z bramkarzem Felicia Brown Forbesa. Od tego momentu "Biała Gwiazda" zdobyła inicjatywę i udało się jej to potwierdzić w końcówce meczu.



Powracający po pokonaniu koronawirusa Jakub Błaszczykowski otrzymał dobre podanie z głębi boiska. Skrzydłowy ruszył w stronę bramki, złamał akcję do środka i idealnie przymierzył do bramki Leszczyńskiego. Ekipa z Krakowa przeważała, ale nie podwyższyła już wyniku starcia.



Ekstraklasa - wyniki, tabela, strzelcy



8. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-10-24 15:00 | Stadion: Stadion Miejski im. Henryka Reymana Wisła Kraków Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 0 DO PRZERWY 1-0 Jean Carlos 36' Chuca 61' J. Błaszczykowski 91'

3 0 Wisła Kraków Podbeskidzie B.-B. Buchalik Szot Frydrych Sadlok Abramowicz Yeboah Basha Plewka Chuca Carlos Brown Forbes Leszczyński Modelski Komor Bashlay Gach Sitek Rzuchowski Marzec Kocsis Sierpina Biliński SKŁADY Wisła Kraków Podbeskidzie B.-B. Michał Buchalik Rafał Leszczyński Dawid Szot Filip Modelski 81′ 81′ Michal Frydrych 73′ 73′ Aleksander Komor 57′ 57′ Maciej Sadlok Dmytro Bashlay Dawid Abramowicz 64′ 64′ Kacper Gach 67′ 67′ Yaw Yeboah 33′ 33′ Maksymilian Sitek Vullnet Basha 71′ 71′ Michał Rzuchowski Patryk Plewka 86′ 86′ Mateusz Marzec 61′ 61′ Chuca 35′ 35′ Gergő Bence Kocsis 36′ (k.) 36′ (k.) 83′ 83′ Jean Carlos 71′ 71′ Łukasz Sierpina 38′ 38′ 77′ 77′ Felicio Anando Brown Forbes Kamil Biliński REZERWOWI Miłosz Jaskuła Arkadiusz Leszczyński Łukasz Burliga Szymon Mroczko Daniel Hoyo-Kowalski 64′ 64′ Milan Rundić Lukas Klemenz Rafał Figiel David Niepsuj Filip Laskowski 67′ 67′ 91′ 91′ Jakub Błaszczykowski 71′ 71′ Serhii Myakushko 83′ 83′ Gieorgij Żukow 71′ 71′ Tomasz Nowak Konrad Gruszkowski 86′ 86′ Iván Martín Gómez 77′ 77′ Aleksander Buksa Marko Roginić

PA