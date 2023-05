Wisła Kraków pod ścianą. Jest czarny scenariusz

Szanse Wisły Kraków na awans wynoszą niespełna 39 proc.

Według szacunków Piotra Klimka, który zajmuje się wyliczaniem szans w polskich ligach, prawdopodobieństwo awansu Wisły w ogóle spadło poniżej 50 proc. i obecnie wynosi niespełna 39 proc. Jedyne czego więc krakowianie mogą być niemal pewni, to udział co najmniej w barażach (blisko 98 proc. prawdopodobieństwa).

Gdyby liga zakończyła się dziś, to w pierwszym spotkaniu barażowym Wisła zagrałaby na wyjeździe z Puszczą Niepołomice. Jeśli krakowianie wygraliby to spotkanie, to w meczu o awans do Ekstraklasy zmierzyliby się ze zwycięzcą pojedynku Termalica Bruk - Bet Nieciecza - Stal Rzeszów.