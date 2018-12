Najpierw były żarty, później niepewność, a teraz coraz więcej wskazuje na konkrety. Jeśli Wisła Kraków zmieni właściciela, drużyna pojedzie na zgrupowanie do Turcji.

Temat zimowych przygotowań do rundy wiosennej najlepiej pokazuje jak zagmatwana i dynamiczna jest sytuacja przy Reymonta.

13 grudnia trener Maciej Stolarczyk mógł użalać się nad sytuacją klubu, ale całą sytuację wolał przekuć to w żart. Na pytanie o plany na zimowe przygotowania odparł więc z uśmiechem:

- Przygotowujemy się normalnie. Zakładamy wyjazd na co najmniej trzy obozy, w tym dwa zagraniczne. Jeden na naszym kontynencie i jeden w Afryce, tam mikroklimat będzie najlepszy do przygotowań. Mamy też zaplanowane transfery, ale tylko w głowach - żartował szkoleniowiec.

Z kolei 20 grudnia, dwa dni po ogłoszeniu warunkowej sprzedaży klubu, Interia ponownie zapytała trenera Wisły o zimowe przygotowania. Tym razem odpowiedź była bardziej wyważona.

- Mamy już umówione sparingi i przygotowania zaplanowane dwutorowo, bo może się okazać, że wyjedziemy na zgrupowanie. Zakładamy jednak też, że zostaniemy w Myślenicach. Jesteśmy przygotowani na to, co może się wydarzyć, zarówno optymistycznego, jak i pesymistycznego, gdy będziemy musieli zacisnąć pasa - podkreślał Stolarczyk.



Kolejna odsłona serialu pt. "Co z zimowym zgrupowaniem?" miała miejsce dwa dni później, czyli 22 grudnia. Wówczas temat wywołali już sami inwestorzy, a dokładniej pośrednik Adam Pietrowski, a obecnie p.o. prezesa Wisły Kraków.

Wychodząc ze spotkanie od prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego stwierdził: - Na wszystkie państwa pytania odpowiemy na konferencji prasowej, która odbędzie w styczniu, gdy drużyna będzie na obozie w Turcji.

To zabrzmiało jak konkretny plan, który nazajutrz - w rozmowie z Interią - Pietrowski potwierdził. - Zgrupowanie odbędzie się w dniach 14-24 stycznia w Antalyi, w hotelu należącym do właścicieli klubu - powiedział p.o. prezesa Wisły.

Na razie jednak najważniejszą datą jest 28 grudnia. To tego dnia właściciele mają przelać 12 mln zł na spłatę długów licencyjnych.

